Видео ⟩ Женщина перепутала номера на автостоянке и была оштрафована. Объясняет Rīgas satiksme

Иева живет и работает в Люксембурге. В Латвии она пользуется машинами родственников. В день, когда она поставила машину на стоянку в Старой Риге, она поехала с отцом, но, проведя оплату, невольно указала машину сестры, на которой она передвигалась вчера.

Вернувшись к машине, Иева увидела штрафную квитанцию на ветровом стекле; штраф - 53 евро. Ева говорит, что звонила по номеру телефона, указанному в штрафной квитанции.

"Очень любезно объясняли, что такое случается. Успокоили, что все в порядке, и я должна написать заявление, подписанное электронным способом, объяснив все обстоятельства. Это я сделал", - рассказывает Иева.

Хотя первоначально казалось, что после изложения ситуации наказание отменят, этого не произошло. Иева позднее предложила письменные показания сестры, но их не потребовалось, потому что они не доказывали, где находится машина, за которую заплатила Иева.

Представитель Rīgas satiksme Инесе Розите отметила, что в момент, когда человек понимает, что ошибся, указав неправильный номер автомобиля, ему следует сразу связаться с предприятием и объяснить ситуацию.

Кроме того, Розите указала, что в таких ситуациях сразу надо связаться с кем-то, кто знает, где находится автомобиль, за который заплачено, и попросить его сфотографировать, чтобы с помощью времени съемки можно было доказать, что в конкретное время автомобиль находился в другом месте.

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