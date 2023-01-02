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Видео ⟩ В Плявниеках по крыше автомобиля ходила женщина, вызвали полицию

rus.tvnet.lv
В Плявниеках по крыше автомобиля ходила женщина, вызвали полицию
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Женщина на крыше автомобиля в Риге. Кадр из видео с Facebook.
Женщина на крыше автомобиля в Риге. Кадр из видео с Facebook. Фото: Ekrānuzņēmums no "Facebook" video

В понедельник, 2 января, некая женщина в микрорайоне Плявниеки ходила по крыше автомашины, свидетельствует видео на социальной платформе Facebook.  

TVNET связался с Государственной полицией и выяснил, что сотрудники полиции в 11:24 получили вызов на ул. Улброкас, 22, в Риге, где женщина ходила по парковке.

На место происшествия выехали полицейские, которые задержали женщину до прибытия Службы неотложной медицинской помощи.

Женщина передана медикам.

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