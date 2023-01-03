Новый Кабинет министров приступил к работе, и министры уже набрали советников и помощников. Некоторые из новых советников связаны с партиями, которые представляют министры, а другие члены правительства формируют круг приближенных самостоятельно, в том числе приглашая людей, которые работали с ними на одной из их предыдущих должностей. Об этом пишет газета Diena.
Правительство набрало советников: профессионалы или "свои люди"?
По словам заместителя руководителя Межведомственного координационного центра Владислава Веспериса, законодательство не регулирует порядок отбора и количество советников, и сами министры могут решать, какая им необходима поддержка в конкретных областях.
Также нет критериев для квалификации советников. Отбор советников еще продолжается - некоторые из них приступили к работе только вчера, а других министры еще не нашли.
Генеральный секретарь партии "Единство" Артис Кампарс сказал газете Diena, что раньше руководство партии более тщательно следило за процессом выбора советников, но теперь, когда у "Нового Единства" премьер-министр и шесть министров, он оставлен на усмотрение самих министров.
Что касается критериев, то советник должен быть профессиональным и надежным.
Советники, как и руководители бюро министров, не обязательно должны быть членами партии, как, например, не является членом "Нового Единства" руководитель канцелярии премьер-министра Иева Зиберга.
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