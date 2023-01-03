Правительство набрало советников: профессионалы или "свои люди"?

По словам заместителя руководителя Межведомственного координационного центра Владислава Веспериса, законодательство не регулирует порядок отбора и количество советников, и сами министры могут решать, какая им необходима поддержка в конкретных областях.

Также нет критериев для квалификации советников. Отбор советников еще продолжается - некоторые из них приступили к работе только вчера, а других министры еще не нашли.

Генеральный секретарь партии "Единство" Артис Кампарс сказал газете Diena, что раньше руководство партии более тщательно следило за процессом выбора советников, но теперь, когда у "Нового Единства" премьер-министр и шесть министров, он оставлен на усмотрение самих министров.

Что касается критериев, то советник должен быть профессиональным и надежным.

Советники, как и руководители бюро министров, не обязательно должны быть членами партии, как, например, не является членом "Нового Единства" руководитель канцелярии премьер-министра Иева Зиберга.