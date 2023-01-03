Латышская кухня вошла в топ-95 лучших в мире в 2022 году от гастрономического путеводителя Taste Atlas. Рейтинг был создан при помощи отзывов путешественников.
Латышская кухня вошла в топ-95 лучших: угадаете самые популярные у туристов блюда?
Латышская кухня вошла в топ-95 лучших: угадаете самые популярные у туристов блюда?
Так, латышская кухня расположилась на 93-й строчке рейтинга.
Среди блюд, получивших признание у туристов, можно найти:
- Карбонад
- Холодный суп
- Пирожки со шпеком
- Гречка
- Суп с фрикадельками
- Ржаной хлеб
- Щавелевый суп
- Серый горох со шпеком
- Скландраусис
- Драники
- Крендель
- Хлебный суп и др.
В свою очередь, первые три места закономерно заняли итальянская, греческая и испанская национальные кухни соответственно.
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