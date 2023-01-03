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Латышская кухня вошла в топ-95 лучших: угадаете самые популярные у туристов блюда?

rus.tvnet.lv
Латышская кухня вошла в топ-95 лучших: угадаете самые популярные у туристов блюда?
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Svetlana Monyakova

Латышская кухня вошла в топ-95 лучших в мире в 2022 году от гастрономического путеводителя Taste Atlas. Рейтинг был создан при помощи отзывов путешественников. 

Так, латышская кухня расположилась на 93-й строчке рейтинга. 

Среди блюд, получивших признание у туристов, можно найти:

  1. Карбонад
  2. Холодный суп
  3. Пирожки со шпеком
  4. Гречка
  5. Суп с фрикадельками
  6. Ржаной хлеб
  7. Щавелевый суп
  8. Серый горох со шпеком
  9. Скландраусис
  10. Драники
  11. Крендель
  12. Хлебный суп и др. 

В свою очередь, первые три места закономерно заняли итальянская, греческая и испанская национальные кухни соответственно. 

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