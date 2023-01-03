Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В небе над Ригой сегодня пролетят истребители

rus.tvnet.lv
В небе над Ригой сегодня пролетят истребители
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Истребитель. Пресс-фото Национальных вооруженных сил Латвии NBS
Истребитель. Пресс-фото Национальных вооруженных сил Латвии NBS Фото: NBS/Ēriks Kukutis

Вечером сегодня, 3 января, над Ригой состоится плановый тренировочный полет истребителей союзников на малой высоте, сообщает Национальные вооруженные силы Латвии (NBS).

Вооруженные силы призывают жителей Риги отнестись к происходящему с пониманием.

Ранее NBS указывало, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх