Вечером сегодня, 3 января, над Ригой состоится плановый тренировочный полет истребителей союзников на малой высоте, сообщает Национальные вооруженные силы Латвии (NBS).
В небе над Ригой сегодня пролетят истребители
В небе над Ригой сегодня пролетят истребители
Вооруженные силы призывают жителей Риги отнестись к происходящему с пониманием.
Ранее NBS указывало, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.
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