В морге Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) перепутали тела умерших, сообщает вечером во вторник, 3 января, программа Латвийского телевидения Panorāma.
В морге больницы Страдиня перепутали тела. Это выяснилось только во время похорон
В морге больницы Страдиня перепутали тела. Это выяснилось только во время похорон
Программа сообщила, что в декабре в больницу доставили женщину, спасти которую не удалось. После Рождества были запланированы похороны, но только на кладбище стало ясно - в гробу находится тело не умершей родственницы, а другое, однако одетое в одежду, предназначенную для женщины.
На данный момент не удалось выяснить, где осталось тело женщины - возможно, его захоронили в другом месте.
Родственники умершей обратились в Государственную полицию, которая возбудила в связи с инцидентом уголовное дело. Проверка началась также и в больнице Страдиня.
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