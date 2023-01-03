В морге больницы Страдиня перепутали тела. Это выяснилось только во время похорон

Программа сообщила, что в декабре в больницу доставили женщину, спасти которую не удалось. После Рождества были запланированы похороны, но только на кладбище стало ясно - в гробу находится тело не умершей родственницы, а другое, однако одетое в одежду, предназначенную для женщины.