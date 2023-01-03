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В морге больницы Страдиня перепутали тела. Это выяснилось только во время похорон

rus.tvnet.lv
В морге больницы Страдиня перепутали тела. Это выяснилось только во время похорон
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Медработник с телом умершего человека. Иллюстративное фото
Медработник с телом умершего человека. Иллюстративное фото Фото: chaiyawat chaidet/Shutterstock

В морге Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) перепутали тела умерших, сообщает вечером во вторник, 3 января, программа Латвийского телевидения Panorāma.

Программа сообщила, что в декабре в больницу доставили женщину, спасти которую не удалось. После Рождества были запланированы похороны, но только на кладбище стало ясно -  в гробу находится тело не умершей родственницы, а другое, однако одетое в одежду, предназначенную для женщины.

На данный момент не удалось выяснить, где осталось тело женщины - возможно, его захоронили в другом месте.

Родственники умершей обратились в Государственную полицию, которая возбудила в связи с инцидентом уголовное дело. Проверка началась также и в больнице Страдиня.

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