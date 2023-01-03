В Бауске мужчина несколько раз ударил нового знакомого топором

Вчера, 2 января, вскоре после полуночи в полицию позвонила некая женщина, которая сообщила, что на дороге в Бауске лежит мужчина. На место происшествия прибыли полицейские, также были вызваны медики. В указанном месте действительно находился мужчина, на теле которого обнаружили явные телесные повреждения. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

Личность потерпевшего установлена, начато расследование. В ту же ночь полиция выяснила, что травмы потерпевшему, предположительно, нанес мужчина 1988 года рождения, с которым тот познакомился во время празднования Нового года.

Правоохранители прибыли к месту жительства предполагаемого преступника вместе с сотрудниками батальона специального назначения. Мужчина отказался пускать полицейских, поэтому было принято решение взломать дверь. Мужчину задержали. Ранее он уже был судим за нанесение телесных повреждений.

В настоящее время полученная в ходе следствия информация свидетельствует, что подозреваемый нанес телесные повреждения мужчине, с которым недавно познакомился, после того, как между ними вспыхнула бытовая ссора во время распития спиртного. По имеющейся информации, травмы были нанесены топором.

После этого предполагаемый преступник вытащил потерпевшего из дома, продолжил избивать его на улице, после чего оставил на проезжей части.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в полиции. В ходе расследования и после получения результатов экспертизы может быть принято решение о переквалификации уголовного дела.

Подозреваемый 3 января был заключен под стражу. Пострадавший остается в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.