Идеологический дискурс российской пропаганды все больше напоминает исламских фундаменталистов. Это мощно обозначилось в пропагандистских передачах прошлой недели, где почти в каждой неоднократно упоминалось, что в агрессивной войне, развязанной Россией на Украине, государство-агрессор воюет с сатанизмом, и Бог на его стороне. Пропагандисты, несмотря на задокументированные преступления российской армии на оккупированных территориях Украины, продолжают утверждать, что они гуманисты и отстаивают христианские ценности. То, что эта защита напоминает методы средневековой христианской инквизиции, конечно, упускается из виду.
Видео ⟩ "За занавесом": Россия воюет с безбожниками и сатаной
В своей военной тактике Россия пока действует в полном соответствии с пресловутым принципом Макиавелли - цель оправдывает средства. Поэтому оккупанты посчитали совершенно правильным и "гуманным" обстреливать украинские города ракетами на Рождество, убивая мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский написал об этом: "Социальные сети, наверное, пометят эти фото как "деликатный контент".
Но это не деликатный контент - это реальная жизнь Украины и украинцев. Это не военные объекты. Это не война согласно определенным правилам. Это террор, это убийство для запугивания и удовольствия". Между тем в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" ее участники все как один говорят: так и надо этим украинцам, это им за восемь лет "геноцида" на Донбассе.
Двумя крупными событиями, получившими широкое освещение в пропагандистских передачах, были визит Зеленского в США и выступление Путина в России, в котором он провозгласил фундаментальную доктрину повышения боевых возможностей российской армии и актуализировал значение ядерной триады.
Зеленский и Байден высмеяны
Видео: Фрагмент передачи на телеканале "Планета"
Для пропагандистов визит президента Украины в США, встреча с президентом этой страны Джо Байденом и обращение к Конгрессу были как красная тряпка для быка. Чтобы принизить значение этого исторического и символического события, идеологические деятели избрали примитивную, но надежную тактику - высмеять все это и представить и Зеленского, и первых лиц США забавными клоунами для российской публики.
Визит президента Украины был, конечно же, подан как пиар-акция, говорилось, что Зеленский поехал к своим хозяевам. В отношении Зеленского использовались такие обозначения, как "комик", "кавээнщик", ему советовали подарить новую майку, потому что он с начала войны ходит в одной и той же зеленой майке, наверняка уже грязной и вонючей.
Одна из депутатов российской Думы заявила, что не хотела бы даже прикасаться к Зеленскому, потому что он вызывает чувство физического отвращения. Зеленского также сравнивали с бывшим никарагуанским диктатором Анастасио Самосо Гарсия (1936-1956), о котором президент США Франклин Д. Рузвельт якобы заявил: "Может быть, он сукин сын, но он наш сукин сын".
Справедливости ради надо признать, что наряду с колкостями в адрес Зеленского прозвучали также абсурдные и очень серьезные оскорбления. Например, его называли убийцей украинского народа за то, что он согласился вести войну, начатую США против России, руками украинцев. Пропагандистов никогда не смущал тот факт, что не Соединенные Штаты напали на Россию, а сама Россия необоснованно вторглась в независимую страну.
Относительно президента Соединенных Штатов иронизировали, что он, должно быть, не понимает, кто это к нему приехал, а спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси постоянно называли старухой. Пропагандисты охотно показывали сюжет, где Зеленский вручает Пелоси украинский флаг, а Пелоси прикладывает руку Зеленского к своей щеке. Пропагандисты тут же назвали это "мерзостью". Не обошлось и без фейковых новостей - была показана фейковая фотография, на которой видно, как Байден держит руку на ягодицах Зеленского.
С другой стороны, по поводу поставок вооружений, в том числе ЗРК Patriot, и финансовой помощи Украине пропагандисты говорили, что на самом деле все это очень незначительно, потому что Зеленский не получил почти ничего, о чем просил, а помощь США Украине ложно представлялась незначительной и неважной, которая уж точно не сможет повлиять на ход войны. Правда, западные военные аналитики утверждают совершенно обратное, и понятно, что поставка Patriot в Украину очень важна в военном отношении.
Один из самых видных историков США, специализирующихся на истории Центральной и Восточной Европы, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в контексте визита Зеленского заявил, что весь западный мир в долгу перед Украиной. "Лично для меня самый большой долг относится к свободе. Мы, американцы, используем это слово довольно часто, но иногда мы упускаем из виду, что оно на самом деле означает. Всегда будет так, что свобода зависит от рискованных усилий противостоять превосходящим силам. Другими словами, свобода будет всегда зависят от этических обязательств по созданию другого и лучшего мира, и она всегда будет страдать, если мы будем полагаться на то, что мир сделает за нас нашу работу".
Ядерное оружие как гарант суверенитета
Видео: Фрагмент передачи на телеканале "Планета"
В отличие от остального мира, Кремль агрессивно распространяет нарратив о том, что идет Третья мировая война, в которой 50 стран воюют против России. Различные военные эксперты пытаются донести до общественности, что российская армия находится в лучшей форме и полна боевого духа, и в то время как у Запада заканчиваются вооружения, у России оружия в избытке, притом самого современного. Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Россия ведет войну на Украине очень старым и неточным оружием, некоторые из используемых пулеметов относятся ко временам Первой мировой войны. Другое дело, что Россия сильно активизировала свой ядерный арсенал, и, например, ядерная ракета "Ярс" развернута в боевой готовности.
В своем выступлении 21 декабря Путин объявил, что российская армия будет увеличена на 30% и достигнет 1,5 млн солдат. Пропагандисты приветствовали это, заявляя, что маленькая и компактная армия не годится для такой большой страны, как Россия, с таким количеством врагов. Также историческим было названо заявление Путина о приведении ядерной триады (бомбардировщики, подводные лодки с баллистическими ракетами и межконтинентальные баллистические ракеты) в боевую готовность. "Ядерное оружие является гарантом суверенитета России", - заявил Путин, полностью возвращаясь к риторике времен холодной войны.
Путин также в очередной раз обвинил Запад в том, что он после распада СССР не позволил России наладить хорошие отношения со значительной частью своего народа, имея в виду украинцев. Президент России ложно заявил, что вторжение в Украину было "вынужденным", спровоцированным США и необходимым для защиты суверенитета России.
Однако Путин счел необходимым извиниться перед общественностью за медленное течение войны и заявил, что она не ускоряется во избежание потерь живой силы. Поэтому тактика используется пошаговая, как "курица клюет по зернышку". На фоне реальности это звучит как отговорки и циничное искажение фактов. Если бы у российской армии была возможность форсировать войну, она бы это сделала, невзирая ни на какие потери. Однако у россиян таких возможностей нет.
По данным американского "Института изучения войны" (ISW), российская армия все еще находится в оборонительной позиции, и нет никаких признаков того, что она может начать контрнаступление в ближайшем будущем. Напомним, российские войска крупными силами уже несколько месяцев пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области, но пока без значительных успехов. Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в окрестностях Бахмута пали тысячи российских солдат.
Аналитики ISW прогнозируют, что в будущем российским силам будет все труднее поддерживать высокий темп наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу. Эксперты также пишут, что на оперативные возможности российских войск под Бахмутом могут повлиять большие потери личного состава частной военной компании "Вагнер". Сообщалось, что из-за плохого снабжения завербованным "Вагнером" бойцам не хватает необходимого снаряжения, поэтому их отправляют в бои без защитных касок и бронежилетов.
Известный британский политолог и писатель Марк Галеотти в интервью Deutsche Welle на вопрос, грозит ли Путину поражение, говорит: "Непременно. Откровенно говоря, вопрос лишь в том, как будет выглядеть поражение. Путин все еще надеется, что ему удастся победить Украину и Запад, заявляя, что эта война будет продолжаться долго, что он в случае необходимости может продолжать вовлекать народ России в конфликт. Но суть в том, что они не смогли взять Киев, они не смогли реально расширить свой контроль над Донецкой и Луганской областями. У них есть крымский коридор, но он сейчас в опасности. И, конечно, они должны были уйти из Херсона".
Убивать с именем Бога на устах
Видео: Фрагмент передачи на телеканале "Планета"
"И иранский, и российский режимы описывают свои действия убийц как защиту Бога", - пишет Снайдер. Это полностью подтверждается идеологическими посылами пропагандистов. Соловьев все чаще повторяет, что Россия воюет с сатаной в лице Украины и, шире, всей западной цивилизации. Командир чеченского спецподразделения "Ахмет" Апти Алаудинов заявил, что Россия победит, потому что Бог на ее стороне, а Бог не может проиграть. Тут нехотя приходят в голову слова Gott mit uns или "Бог с нами", написанные на ремнях солдат Вермахта.
Конечно, не остался незамеченным российскими пропагандистами тот факт, что в этом году Украина впервые отмечает Рождество по западному календарю. Тем самым Украина "предала" православный мир. Были показаны кадры, на которых украинцы со свечами в руках собираются в канун Рождества, с комментарием, что это напоминает митинг Ку-клукс-клана. И это говорят представители православной культуры, в церковных обрядах которых свечи, установленные у икон, имеют такое огромное значение!
В пропагандистских передачах также был показан сюжет о том, как бойцы батальона "Азов" в канун Рождества разжигают огромный костер в виде корабля викингов. Это сразу же квалифицировали как языческий ритуал, идолопоклонство и поклонение сатане.
По словам нескольких участников программы, это означает лишь то, что российское вторжение в Украину было очень своевременным, чтобы не допустить распространения "бацилл идолопоклонства и язычества". Так сказать, в лучших традициях исламского фундаментализма или средневековых европейских крестовых походов против неверных. О чем на полном серьезе рассуждает в 21-веке телевидение светского государства.
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