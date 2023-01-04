Видео ⟩ ​"За занавесом": Россия воюет с безбожниками и сатаной

Относительно президента Соединенных Штатов иронизировали, что он, должно быть, не понимает, кто это к нему приехал, а спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси постоянно называли старухой. Пропагандисты охотно показывали сюжет, где Зеленский вручает Пелоси украинский флаг, а Пелоси прикладывает руку Зеленского к своей щеке. Пропагандисты тут же назвали это "мерзостью". Не обошлось и без фейковых новостей - была показана фейковая фотография, на которой видно, как Байден держит руку на ягодицах Зеленского.

С другой стороны, по поводу поставок вооружений, в том числе ЗРК Patriot, и финансовой помощи Украине пропагандисты говорили, что на самом деле все это очень незначительно, потому что Зеленский не получил почти ничего, о чем просил, а помощь США Украине ложно представлялась незначительной и неважной, которая уж точно не сможет повлиять на ход войны. Правда, западные военные аналитики утверждают совершенно обратное, и понятно, что поставка Patriot в Украину очень важна в военном отношении.