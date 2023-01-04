Впервые за век: нижняя палата Конгресса США не может выбрать председателя

Оппозиция

Многие спикеры Палаты представителей сталкивались с трудностями на пути к этой должности, но внутрипартийные конфликты в прошлом решались довольно быстро, часто еще до голосования.

Маккарти же столкнулся с сопротивлением крайне правых соратников по партии еще в прошлом ноябре, когда республиканцы по итогам промежуточных выборов получили большинство в палате.

Конгрессмен Энди Биггс из штата Аризона позиционирует себя как альтернативу Маккарти, хотя и маловероятную. Также против Маккарти выступает представитель Флориды Мэтт Гетц. В первом раунде голосования Биггс получил 10 голосов, а еще девять республиканцев проголосовали за других кандидатов.

Оппозиции Кевин Маккарти не нравится по личным и идеологическим причинам. Она уже несколько недель требуют от Маккарти уступок, в частности, - упрощения процедуры импичмента спикера.