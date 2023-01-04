Белорусские хакеры, которые называют себя "Объединенным штабом сопротивления", в канун Нового года, 31 декабря, взломали сайт Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Беларуси и опубликовали на нем протестное послание. А также, как утверждают хакеры, они похитили из компьютерной сети клиники большое количество данных. Среди них оказались данные о ПЦР-тестировании Александра Лукашенко и его сына Николая на коронавирус, пишет белорусский портал "Зеркало".
Белорусские хакеры "слили" информацию о тестах Лукашенко на Covid-19
Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента (РКМЦ) - это основная больница и поликлиника для высокопоставленных чиновников Беларуси. Его главврачом является Ирина Абельская, предполагаемая мать Николая Лукашенко. 31 декабря на главной странице сайта клиники действительно появилось "поздравление" от хакеров. В послании хакеры напомнили о тюрьмах, заполненных политзаключенными, потребовали их освобождения и пообещали самостоятельно решить как эту проблему, так и проблему "трансфера власти Лукашенко".
Уже 2 января хакеры сообщили, что начали анализировать полученные документы, и опубликовали целый архив из более чем 70 PDF-файлов, каждый из которых - это электронный вариант справки о результатах ПЦР-тестирования на Covid-19 на имя Александра либо Николая Лукашенко. Справки выданы РКМЦ. По информации "Зеркала", документы подлинные: каждый из них имеет действующий QR-код, при переходе по которому открывается официальный сайт центра и точно такая же справка, но уже в интернет-виде, при этом можно скачать ее PDF-вариант.
Хакеры взломали сайт президентского медцентра и слили ПЦР-тесты Лукашенко— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) January 3, 2023
Даты тестов совпадают со встречами Лукашенко и Путинаhttps://t.co/LkclvGzLg5 pic.twitter.com/waAEeUmmUz
Все справки стандартные, оформлены на русском и английском языках, в них указаны время тестирования, результат анализа, время выдачи документа и имя врача. Сначала справки подписывала заместитель главного врача РКМЦ Светлана Галицкая, затем - заведующая инфекционно-эпидемиологическим отделением Елена Качанко.
Первые результаты тестов были выданы 12 апреля 2021 года, последние - 25 декабря 2022-го. Обращает на себя внимание, что Александр и Николай Лукашенко нередко получали справки в один день в одно и то же время, до минуты. Иногда дата изменяется, например с 7 на 8 апреля, а время взятия анализа и выдачи документа остается тем же. Также нередко указано одинаковое время тестирования и время выдачи справки. Фактически это невозможно: для проведения ПЦР-теста требуется несколько часов. Как минимум в одном документе дата выдачи опережает дату проведения тестирования. Есть справки с ошибками, которые пришлось переоформлять.
"Объединенный штаб сопротивления" предположил, что на самом деле Лукашенко мог не сдавать эти ПЦР-тесты.
Практически все тесты проводились перед встречами Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. И если до сентября 2021 года для этого было достаточно одного теста, то затем проходить тестирование Лукашенко и его сыну приходилось, как правило, уже по два и более раз.
"Зеркало" отмечает, что перед большинством встреч Александра Лукашенко с Владимиром Путиным тесты проходил и его сын, то есть отец, вероятно, брал его с собой. О большинстве таких случаев раньше известно не было, потому что в сюжеты о встречах политиков юноша не попадал. А вот перед визитами на мероприятия, где у Лукашенко с Путиным не было личных встреч, Николаю тестирование не проводили, то есть, вероятно, в такие поездки его и не брали.
"Медуза" напоминает, что Александр Лукашенко известен скептическим отношением к коронавирусу. В 2020 году он советовал лечить его водкой, походами в сауну и физическим трудом, в 2021-м снимал маску при общении с пациенткой из красной зоны коронавирусной больницы, а в 2022-м призывал "международных жуликов" "заканчивать пандемию". При этом Лукашенко признавался, что сам дважды перенес коронавирус.
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