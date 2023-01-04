Белорусские хакеры "слили" информацию о тестах Лукашенко на Covid-19

Все справки стандартные, оформлены на русском и английском языках, в них указаны время тестирования, результат анализа, время выдачи документа и имя врача. Сначала справки подписывала заместитель главного врача РКМЦ Светлана Галицкая, затем - заведующая инфекционно-эпидемиологическим отделением Елена Качанко.

Первые результаты тестов были выданы 12 апреля 2021 года, последние - 25 декабря 2022-го. Обращает на себя внимание, что Александр и Николай Лукашенко нередко получали справки в один день в одно и то же время, до минуты. Иногда дата изменяется, например с 7 на 8 апреля, а время взятия анализа и выдачи документа остается тем же. Также нередко указано одинаковое время тестирования и время выдачи справки. Фактически это невозможно: для проведения ПЦР-теста требуется несколько часов. Как минимум в одном документе дата выдачи опережает дату проведения тестирования. Есть справки с ошибками, которые пришлось переоформлять.

"Объединенный штаб сопротивления" предположил, что на самом деле Лукашенко мог не сдавать эти ПЦР-тесты.

Практически все тесты проводились перед встречами Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. И если до сентября 2021 года для этого было достаточно одного теста, то затем проходить тестирование Лукашенко и его сыну приходилось, как правило, уже по два и более раз.

"Зеркало" отмечает, что перед большинством встреч Александра Лукашенко с Владимиром Путиным тесты проходил и его сын, то есть отец, вероятно, брал его с собой. О большинстве таких случаев раньше известно не было, потому что в сюжеты о встречах политиков юноша не попадал. А вот перед визитами на мероприятия, где у Лукашенко с Путиным не было личных встреч, Николаю тестирование не проводили, то есть, вероятно, в такие поездки его и не брали.

"Медуза" напоминает, что Александр Лукашенко известен скептическим отношением к коронавирусу. В 2020 году он советовал лечить его водкой, походами в сауну и физическим трудом, в 2021-м снимал маску при общении с пациенткой из красной зоны коронавирусной больницы, а в 2022-м призывал "международных жуликов" "заканчивать пандемию". При этом Лукашенко признавался, что сам дважды перенес коронавирус.