Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (СГД) во время контроля груза поезда на латвийско-белорусской границе предотвратили контрабанду 110 000 сигарет, сообщает агентство LETA.
Фото ⟩ На границе с Беларусью в грузовом поезде нашли контрабандные сигареты
Коробки с 5500 пачками сигарет были спрятаны в грузе чугуна.
В среду, 4 января, на Индрасском пункте таможенного контроля у сотрудников, проводивших сканирование груза, прибывшего на поезде из Беларуси, при анализе снимков возникли подозрения о перемещении незадекларированных товаров.
При помощи рентгена таможенники сумели идентифицировать подозрительные места в четырех вагонах с грузом чугуна.
В ходе физического контроля было констатировано, что под слоем чугуна спрятаны коробки с сигаретами. Всего было изъято 110 000 сигарет, или 5500 пачек, NZ Gold, "Премьер" и Queen Superslims с белорусскими акцизными марками.
Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет примерно 21 000 евро.
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