В Вангажи с помощью полицейского дрона удалось найти упавшую в канаву женщину, сообщает Государственная полиция.
В Вангажи с помощью дрона спасли пожилую женщину; она упала в канаву
Во вторник вечером, 3 января, 80-летняя женщина ехала домой на поезде из Риги в Инчукалнс, но перепутала остановки и вышла в Вангажи, после чего решила продолжить путь домой пешком.
Женщина пошла по железнодорожным путям в сторону Инчукалнса. Обеспокоенные родственники, узнав о случившемся, отправились ее искать, но поняли, что самостоятельно это сделать сложно, поэтому сообщили о происшествии в полицию.
Полиция и волонтеры сразу же приступили к поискам пропавшей женщины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и с помощью дрона, оснащенного тепловизионной камерой, около 23:30 пропавшая женщина была обнаружена возле так называемых Инчукалнских гудронных прудов рядом с железной дорогой, где она упала в канаву с водой.
В указанное место немедленно были вызваны медики, которые доставили женщину в медицинское учреждение.
Полиция выражает благодарность всем причастным, кто не остался равнодушен и помог в поисках женщины.
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