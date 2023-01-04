В Вангажи с помощью дрона спасли пожилую женщину; она упала в канаву

Во вторник вечером, 3 января, 80-летняя женщина ехала домой на поезде из Риги в Инчукалнс, но перепутала остановки и вышла в Вангажи, после чего решила продолжить путь домой пешком.

Женщина пошла по железнодорожным путям в сторону Инчукалнса. Обеспокоенные родственники, узнав о случившемся, отправились ее искать, но поняли, что самостоятельно это сделать сложно, поэтому сообщили о происшествии в полицию.

Полиция и волонтеры сразу же приступили к поискам пропавшей женщины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и с помощью дрона, оснащенного тепловизионной камерой, около 23:30 пропавшая женщина была обнаружена возле так называемых Инчукалнских гудронных прудов рядом с железной дорогой, где она упала в канаву с водой.

В указанное место немедленно были вызваны медики, которые доставили женщину в медицинское учреждение.

Полиция выражает благодарность всем причастным, кто не остался равнодушен и помог в поисках женщины.