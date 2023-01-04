США и Израиль попытаются не допустить иранские дроны в Россию

"Мы несомненно обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляет иранская технология БПЛА и распространение иранской технологии БПЛА в страны по всему миру, в том числе в Россию", - сказал представитель Госдепа США.

Он добавил, что и Государственный департамент, и Белый дом обсуждали эти темы с израильскими официальными лицами.

США уже ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с этими сделками, и США продолжают определять объекты для новых санкций, сказал Прайс.

Соединенные Штаты координируют свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию и другие страны, подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента.