Возможны временные перебои в работе Latvija.lv

Сегодня, 4 января, директор Государственного агентства регионального развития (VRAA) Айгарс Ундзенс встретился с руководством VARAM, чтобы обсудить работу своего агентства, а также развитие и предстоящие улучшения проекта Latvija.lv.

В настоящее время ведется значительная работа, чтобы в следующем месяце нововведения и улучшения стали доступны для всех пользователей.

Например, пользователям будет доступен новый дизайн главной страницы портала, информационных страниц и рабочего места пользователя.

Улучшена производительность веб-сервиса электронной переписки. Доступность портала на мобильных устройствах также повлечет за собой положительные новшества, а также модернизацию используемых на портале технологий и решений.

Сейчас ведется активная работа по подготовке предстоящих улучшений, поэтому VRAA сообщает, что у пользователей могут возникнуть временные сбои в работе некоторых сервисов.