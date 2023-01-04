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Возможны временные перебои в работе Latvija.lv

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Возможны временные перебои в работе Latvija.lv
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Интернет. Иллюстративное фото
Интернет. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

Во время проведения улучшений возможны временные перебои в работе некоторых услуг Latvija.lv, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Сегодня, 4 января, директор Государственного агентства регионального развития (VRAA) Айгарс Ундзенс встретился с руководством VARAM, чтобы обсудить работу своего агентства, а также развитие и предстоящие улучшения проекта Latvija.lv.

В настоящее время ведется значительная работа, чтобы в следующем месяце нововведения и улучшения стали доступны для всех пользователей.

Например, пользователям будет доступен новый дизайн главной страницы портала, информационных страниц и рабочего места пользователя.

Улучшена производительность веб-сервиса электронной переписки. Доступность портала на мобильных устройствах также повлечет за собой положительные новшества, а также модернизацию используемых на портале технологий и решений.

Сейчас ведется активная работа по подготовке предстоящих улучшений, поэтому VRAA сообщает, что у пользователей могут возникнуть временные сбои в работе некоторых сервисов.

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