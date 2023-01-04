Грипп набирает обороты; больше всего больных в Риге

На прошлой неделе была получена информация от 41 практики семейных врачей, где 39% от общего числа обратившихся пациентов составляли больные с инфекциями дыхательных путей, тогда как неделей ранее их было 37%.

В больницах в этот период было зарегистрировано 173 пациента с гриппом, из них 108 в Риге, 25 в Валмиере, 18 в Даугавпилсе, 13 в Екабпилсе, семь в Вентспилсе и два в Лиепае. Также поступили сообщения о 39 госпитализированных больных пневмонией, вызванной гриппом, в том числе 26 человек в Риге, 12 в Даугавпилсе и один в Валмиере.