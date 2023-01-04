Ср, 4.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Зеленский: Франция передаст ВСУ танки и бронетранспортеры

rus.tvnet.lv
Зеленский: Франция передаст ВСУ танки и бронетранспортеры
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Танк AMX-10 RC.
Танк AMX-10 RC. Фото: EMMANUEL DUNAND

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина вскоре получат французские бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Информацию о том, что Франция передает Украине бронеавтомобили AMX-10RC, подтвердил в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также написал, что Эммануэль Макрон пообещал предоставить украинским военным еще и бронетранспортеры "Бастион".

"Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу", - написал Зеленский.

Русская служба BBC подробно описала о каких видах бронетехники идет речь.

AMX-10RC - высокомобильный колесный бронеавтомобиль, который вмещает четырех человек.

Автомобиль предназначен для разведки и огневой поддержки. На пересеченной местности, благодаря возможности регулировать давление в шинах, он показывает примерно такую же проходимость, как у гусеничных машин.

Во французских вооруженных силах эта модификация бронеавтомобиля классифицируется как легкий танк, а также как противотанковое средство.

Французская армия применяла AMX-10RC в войне в Персидском заливе и во время нескольких миротворческих операций. Машины экспортировались в Марокко и Катар.

Кроме того, Франция обещает поставить и бронетранспортеры "Бастион".

Это бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник производства компании Acmat.

"Бастион" создавался прежде всего для французского спецназа, действующего в Африке.

Базовая версия бронетранспортера рассчитана на пятерых бойцов спецназа, модификация с увеличенной вместительностью - на 8 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх