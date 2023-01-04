Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина вскоре получат французские бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Зеленский: Франция передаст ВСУ танки и бронетранспортеры
Информацию о том, что Франция передает Украине бронеавтомобили AMX-10RC, подтвердил в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
Провів тривалу й детальну розмову з Президентом Франції @EmmanuelMacron щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. 1/2— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023
Зеленский также написал, что Эммануэль Макрон пообещал предоставить украинским военным еще и бронетранспортеры "Бастион".
"Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу", - написал Зеленский.
Русская служба BBC подробно описала о каких видах бронетехники идет речь.
AMX-10RC - высокомобильный колесный бронеавтомобиль, который вмещает четырех человек.
Автомобиль предназначен для разведки и огневой поддержки. На пересеченной местности, благодаря возможности регулировать давление в шинах, он показывает примерно такую же проходимость, как у гусеничных машин.
Во французских вооруженных силах эта модификация бронеавтомобиля классифицируется как легкий танк, а также как противотанковое средство.
Французская армия применяла AMX-10RC в войне в Персидском заливе и во время нескольких миротворческих операций. Машины экспортировались в Марокко и Катар.
Кроме того, Франция обещает поставить и бронетранспортеры "Бастион".
Это бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник производства компании Acmat.
"Бастион" создавался прежде всего для французского спецназа, действующего в Африке.
Базовая версия бронетранспортера рассчитана на пятерых бойцов спецназа, модификация с увеличенной вместительностью - на 8 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!