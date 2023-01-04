Зеленский: Франция передаст ВСУ танки и бронетранспортеры

Информацию о том, что Франция передает Украине бронеавтомобили AMX-10RC, подтвердил в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Провів тривалу й детальну розмову з Президентом Франції @EmmanuelMacron щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023

Зеленский также написал, что Эммануэль Макрон пообещал предоставить украинским военным еще и бронетранспортеры "Бастион".

"Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу", - написал Зеленский.

Русская служба BBC подробно описала о каких видах бронетехники идет речь.

AMX-10RC - высокомобильный колесный бронеавтомобиль, который вмещает четырех человек.

Автомобиль предназначен для разведки и огневой поддержки. На пересеченной местности, благодаря возможности регулировать давление в шинах, он показывает примерно такую же проходимость, как у гусеничных машин.

Во французских вооруженных силах эта модификация бронеавтомобиля классифицируется как легкий танк, а также как противотанковое средство.

Французская армия применяла AMX-10RC в войне в Персидском заливе и во время нескольких миротворческих операций. Машины экспортировались в Марокко и Катар.

Кроме того, Франция обещает поставить и бронетранспортеры "Бастион".

Это бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник производства компании Acmat.

"Бастион" создавался прежде всего для французского спецназа, действующего в Африке.

Базовая версия бронетранспортера рассчитана на пятерых бойцов спецназа, модификация с увеличенной вместительностью - на 8 человек.