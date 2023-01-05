OX Drive, созданная в Латвии каршеринговая платформа автомобилей Tesla, напоминает, что вождение в состоянии алкогольного или иного опьянения запрещено, а если таким образом нарушаются правила пользования автомобилем, то в случае ДТП предусмотрена не только уголовная ответственность, но и требования платформы о возмещении.
Фото, видео ⟩ Пьяный водитель каршеринговой Tesla попал в ДТП: ему грозит штраф до 100 тыс. евро
В канун Нового года 23-летний водитель каршеринговой Tesla попал в серьезное ДТП в Риге, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и значительно (свыше 150 км/ч) превысив разрешенную скорость движения. В результате пострадали водитель и трое пассажиров, повреждено еще одно припаркованное транспортное средство и имущество третьих лиц.
По словам соучредителя OX Drive Эгии Гайлумы, это первая серьезная авария за полгода с начала работы платформы в Латвии. Следует подчеркнуть, что за этот период ею воспользовались более 12 тысяч водителей, проехав на автомобилях Tesla почти миллион километров.
Видео: Момент аварии
"Хотя мы являемся демократичной каршеринговой платформой, которая всегда открыта к диалогу с нашими клиентами, есть вещи, в которых нет компромиссов, и это пример как раз такой ситуации. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, водитель автоматически становится опасным для окружающих, поэтому мы еще в правилах платформы указали, что такие случаи подлежат суровым наказаниям", - говорит соучредитель компании.
Первоначальные очень приблизительные подсчеты показывают, что в целом иск к виновнику аварии может доходить до 100 000 евро. Сумма состоит из полной компенсации стоимости автомобиля Tesla и материального ущерба, причиненного третьим лицам - владельцу другого припаркованного автомобиля, муниципалитету за поврежденный светофор и дорожные знаки, частному владельцу за поврежденный тротуар, забор и пр.
Кроме того, правила платформы предусматривают штраф за оставление места происшествия в размере 1000 евро и за вождение в состоянии опьянения в размере 2500 евро.
"Следует признать превосходство Tesla над другими транспортными средствами в области безопасности, поскольку, хотя автомобиль после аварии неработоспособен, его системы безопасности и прочный кузов защитили пассажиров от последствий, учитывая скорость движения машины. Все каршеринговые автомобили оборудованы системой видеонаблюдения, что позволяет точно восстановить ход событий после подобных ситуаций и оказать максимальную поддержку полиции в расследовании, а также может служить вещественным доказательством для выдвижения требований платформы", - говорит Гайлума.
Согласно Уголовному закону, за управление транспортным средством в состоянии опьянения и совершение ДТП может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, если ДТП не имело смертельных последствий.
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