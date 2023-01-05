Фото, видео ⟩ Пьяный водитель каршеринговой Tesla попал в ДТП: ему грозит штраф до 100 тыс. евро

В канун Нового года 23-летний водитель каршеринговой Tesla попал в серьезное ДТП в Риге, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и значительно (свыше 150 км/ч) превысив разрешенную скорость движения. В результате пострадали водитель и трое пассажиров, повреждено еще одно припаркованное транспортное средство и имущество третьих лиц.

По словам соучредителя OX Drive Эгии Гайлумы, это первая серьезная авария за полгода с начала работы платформы в Латвии. Следует подчеркнуть, что за этот период ею воспользовались более 12 тысяч водителей, проехав на автомобилях Tesla почти миллион километров.

Видео: Момент аварии

"Хотя мы являемся демократичной каршеринговой платформой, которая всегда открыта к диалогу с нашими клиентами, есть вещи, в которых нет компромиссов, и это пример как раз такой ситуации. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, водитель автоматически становится опасным для окружающих, поэтому мы еще в правилах платформы указали, что такие случаи подлежат суровым наказаниям", - говорит соучредитель компании.

Фото: OX DRIVE