4 января в Риге, без электричества остались несколько владельцев частных домов на пересечении улиц Картупелю и Малу в Риге. Причиной тому стала авария, вызванная мужчиной за рулем Volvo. Не справившись с управлением, он вылетел за пределы проезжей части и пережил удар, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ Повсюду летели искры: в Зиепниеккалнсе автомобиль врезался в электрощит
Рута пила кофе на кухне, когда Volvo врезался в распределительный щит на улице. Через окно женщина заметила летящие повсюду искры. Владелица поврежденного имущества говорит, что из-за шума чуть не выронила чашку из рук, но, слава богу, машина не врезалась в дом, а остановилась на заборе. Ощущение было ужасное, ее до сих пор трясет внутри, признается Рута.
После аварии сразу отключилось электричество, поэтому на улицу вышли соседи - у некоторых из них от электричества зависит и теплоснабжение домов. Местные жители пытались поговорить с водителем Volvo. Илья, чей дом остался без электричества, поделился сказанным шофером: "Он объяснил, что поехал к врачу, у него была высокая температура".
Врачи осмотрели водителя, но не приняли решение о госпитализации. Правоохранители сообщают, что мужчина не был пьян.
"По предварительной информации, имеющейся у полиции, у водителя автомобиля могли быть проблемы со здоровьем, - сообщила представитель полиции Лина Багдоне. - Госполиция возбудила дело об административном правонарушении по факту происшествия и выясняет все обстоятельства происшествия".
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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