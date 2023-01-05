Видео ⟩ Повсюду летели искры: в Зиепниеккалнсе автомобиль врезался в электрощит

Рута пила кофе на кухне, когда Volvo врезался в распределительный щит на улице. Через окно женщина заметила летящие повсюду искры. Владелица поврежденного имущества говорит, что из-за шума чуть не выронила чашку из рук, но, слава богу, машина не врезалась в дом, а остановилась на заборе. Ощущение было ужасное, ее до сих пор трясет внутри, признается Рута.

После аварии сразу отключилось электричество, поэтому на улицу вышли соседи - у некоторых из них от электричества зависит и теплоснабжение домов. Местные жители пытались поговорить с водителем Volvo. Илья, чей дом остался без электричества, поделился сказанным шофером: "Он объяснил, что поехал к врачу, у него была высокая температура".

Врачи осмотрели водителя, но не приняли решение о госпитализации. Правоохранители сообщают, что мужчина не был пьян.

"По предварительной информации, имеющейся у полиции, у водителя автомобиля могли быть проблемы со здоровьем, - сообщила представитель полиции Лина Багдоне. - Госполиция возбудила дело об административном правонарушении по факту происшествия и выясняет все обстоятельства происшествия".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)