Телеканал "Дождь" заплатил NEPLP штраф в 10 тысяч евро

TVNET уже писал, что NEPLP применил наказание за нанесение оккупированного Крыма в состав России и именование российской армии "нашей армией".

"Дождь", правда, обжаловал примененный NEPLP штраф в размере 4000 евро за необеспечение языковой дорожки на латышском языке.

NEPLP в прошлом году решил аннулировать разрешение на вещание "Дождя". Решение вступило в силу в ночь на 8 декабря, когда "Дождю" пришлось прекратить трансляцию на территории Латвии.

Решение об аннулировании лицензии на вещание принято в связи с угрозой безопасности государства и общественному порядку.

Решение было принято, оценивая совокупность нарушений, которые допущены в последнее время: необеспечение дорожки на государственным языке, изображение Крыма на карте как части территории России, именование российской армии "нашей армией". Также оценивается информация, полученная от Службы государственной безопасности (VDD).