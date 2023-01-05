Телеканал "Дождь" уплатил примененный Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP) штраф в размере 10 000 евро, рассказал председатель NEPLP Ивар Аболиньш.
Телеканал "Дождь" заплатил NEPLP штраф в 10 тысяч евро
TVNET уже писал, что NEPLP применил наказание за нанесение оккупированного Крыма в состав России и именование российской армии "нашей армией".
"Дождь", правда, обжаловал примененный NEPLP штраф в размере 4000 евро за необеспечение языковой дорожки на латышском языке.
NEPLP в прошлом году решил аннулировать разрешение на вещание "Дождя". Решение вступило в силу в ночь на 8 декабря, когда "Дождю" пришлось прекратить трансляцию на территории Латвии.
Решение об аннулировании лицензии на вещание принято в связи с угрозой безопасности государства и общественному порядку.
Решение было принято, оценивая совокупность нарушений, которые допущены в последнее время: необеспечение дорожки на государственным языке, изображение Крыма на карте как части территории России, именование российской армии "нашей армией". Также оценивается информация, полученная от Службы государственной безопасности (VDD).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!