Через три месяца после выборов в Сейм рейтинги партий свидетельствуют о том, что начала снижаться популярность "Нового Единства", сегодня рассказали на программе Panorāma Латвийского телевидения.
Видео ⟩ LTV: стали падать рейтинги "Нового Единства"
В свою очередь, рейтинг вырос у партий, находящихся в оппозиции - "За стабильность!" и Союз зеленых и крестьян (СЗК).
Если завтра прошли бы выборы в Сейм, больше всего голосов по данным опроса SKDS все равно получила бы партия "Новое Единство" - 12%, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в ноябре. На втором месте появился Союз зеленых и крестьян, рейтинг которого вырос на 1,9 процентных пункта и достиг 11,4%.
С 7,6% голосов третье место занимает партия “Прогрессивные”. За Национальное объединение проголосовало бы 7,2%, а за "Объединенный список" - 6,6%.
Ближе всего к пятипроцентному барьеру находится партия "За стабильность!", рейтинг которой вырос на 1,4 процентных пункта, достигнув 5,8%.
В декабре в выборах не участвовало бы 10,6% опрошенных, а не могли принять решение - 20,1%.
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