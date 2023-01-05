Видео ⟩ LTV: стали падать рейтинги "Нового Единства"

В свою очередь, рейтинг вырос у партий, находящихся в оппозиции - "За стабильность!" и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Если завтра прошли бы выборы в Сейм, больше всего голосов по данным опроса SKDS все равно получила бы партия "Новое Единство" - 12%, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в ноябре. На втором месте появился Союз зеленых и крестьян, рейтинг которого вырос на 1,9 процентных пункта и достиг 11,4%.

С 7,6% голосов третье место занимает партия “Прогрессивные”. За Национальное объединение проголосовало бы 7,2%, а за "Объединенный список" - 6,6%.

Ближе всего к пятипроцентному барьеру находится партия "За стабильность!", рейтинг которой вырос на 1,4 процентных пункта, достигнув 5,8%.

В декабре в выборах не участвовало бы 10,6% опрошенных, а не могли принять решение - 20,1%.