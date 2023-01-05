Видео ⟩ Передача: перепутанное в морге больницы Страдиня тело эксгумируют

Вместо Элзы, мамы Сантии, на кладбище в Лиелварде привели чужую женщину, в одежде Элзы. Умершую им выдали работники морга больницы Страдиня.

Незнакомую женщину на маму обменять было нельзя, потому что Элза уже была похоронена в одном из рижских кладбищ.

Позже в морге внук узнал свою бабушку. Ясно, что на ее месте похоронена Элза.

"Продвижение тяжкое, коммуникация [с полицией] затруднена. Если я сама не звоню и не спрашиваю, кажется, ничего не двигается. Держать нас в неведении - самое ужасное, что может случиться", - сказала Сантия.

Уголовный процесс возбужден в Рижском Земгальском участке. "Мы также понимаем семью, сделаем все как можно быстрее, чтобы можно было похоронить маму уважительно. Есть еще одна потерпевшая сторона, которая похоронила не свою родственницу. Работы много, она проходит последовательно", - поясняет начальник Рижского Земгальского участка Дидзис Матисс.

В ближайшие дни запланирована эксгумация или раскапывание могилы.