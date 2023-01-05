В морге больницы Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) почти неделю назад были перепутаны тела умерших женщин. Возбужден уголовный процесс. Чтобы похоронить женщину с уважением, полиция в ближайшие дни планирует провести эксгумацию, рассказывают в программе Panorāma Латвийского телевидения.
Видео ⟩ Передача: перепутанное в морге больницы Страдиня тело эксгумируют
Вместо Элзы, мамы Сантии, на кладбище в Лиелварде привели чужую женщину, в одежде Элзы. Умершую им выдали работники морга больницы Страдиня.
Незнакомую женщину на маму обменять было нельзя, потому что Элза уже была похоронена в одном из рижских кладбищ.
Позже в морге внук узнал свою бабушку. Ясно, что на ее месте похоронена Элза.
"Продвижение тяжкое, коммуникация [с полицией] затруднена. Если я сама не звоню и не спрашиваю, кажется, ничего не двигается. Держать нас в неведении - самое ужасное, что может случиться", - сказала Сантия.
Уголовный процесс возбужден в Рижском Земгальском участке. "Мы также понимаем семью, сделаем все как можно быстрее, чтобы можно было похоронить маму уважительно. Есть еще одна потерпевшая сторона, которая похоронила не свою родственницу. Работы много, она проходит последовательно", - поясняет начальник Рижского Земгальского участка Дидзис Матисс.
В ближайшие дни запланирована эксгумация или раскапывание могилы.
"Это требовало много работы, необходимо было выяснить возможные стороны и уголовную ответственность для виновных лиц", - отмечает Матисс.
Расследуется халатность работников морга. Если будет доказана вина, в случае обвинительного приговора за такую халатность предусмотрен штраф, принудительная работа или кратковременное лишение свободы.
Скорее всего, работники потеряют работу в морге. Заявление уже распространено больницей Страдиня.
Однако семья рассматривает возможность обратиться в суд против больницы о компенсации морального вреда.
"Кто-то должен взять на себя ответственность за происходящее, чтобы ничего такого не повторялось. Должно быть уважение как к живым, так и к умершим", - говорит Сантия, дочь умершей.
Как сообщалось, в декабре в больницу доставили женщину, спасти которую не удалось. После Рождества были запланированы похороны, но только на кладбище стало ясно - в гробу находится тело не умершей родственницы, а другое, однако одетое в одежду, предназначенную для нее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!