Видео ⟩ В Межциемсе загорелся мусорный контейнер. Эвакуированы почти 40 человек

Мусорный контейнер в девятиэтажном доме вспыхнул в половине девятого вечера. Мужчины, живущие на первом этаже, попытались потушить пожар своими силами.

"Пожарные ограничили распространение огня, мы сами тушили, использовали снег. Наполняли ведра и тушили только водой ", - вспоминают местные жители, участвовавшие в тушении пожара.

По прибытии пожарных бригад возникла проблема с доступом к горящему помещению для сбора мусора.

Кто-то из соседей припарковал машину в неразрешенном месте, ограничив движение спасателей.

"Я выглянул из окна и увидел три экипажа. Была бригада скорой помощи, полиция была, но я никуда не ходила, хотела остаться с собакой", - рассказывает соседка.

Больше всего дыма было в квартирах верхних этажей. Были спасены четыре человека, а также эвакуированы почти сорок жителей дома.

Местные считают, что кто-то бросил в контейнер непогашенную сигарету.