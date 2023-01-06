В многоквартирном доме в Межциемсе загорелся мусорный контейнер. Дом задымился, и пожарные организовали массовую эвакуацию, отмечает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В Межциемсе загорелся мусорный контейнер. Эвакуированы почти 40 человек
Мусорный контейнер в девятиэтажном доме вспыхнул в половине девятого вечера. Мужчины, живущие на первом этаже, попытались потушить пожар своими силами.
"Пожарные ограничили распространение огня, мы сами тушили, использовали снег. Наполняли ведра и тушили только водой ", - вспоминают местные жители, участвовавшие в тушении пожара.
По прибытии пожарных бригад возникла проблема с доступом к горящему помещению для сбора мусора.
Кто-то из соседей припарковал машину в неразрешенном месте, ограничив движение спасателей.
"Я выглянул из окна и увидел три экипажа. Была бригада скорой помощи, полиция была, но я никуда не ходила, хотела остаться с собакой", - рассказывает соседка.
Больше всего дыма было в квартирах верхних этажей. Были спасены четыре человека, а также эвакуированы почти сорок жителей дома.
Местные считают, что кто-то бросил в контейнер непогашенную сигарету.
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