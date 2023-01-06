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"Попытка подорвать репутацию Украины": эксперты комментируют призыв Путина прекратить огонь

rus.tvnet.lv
"Попытка подорвать репутацию Украины": эксперты комментируют призыв Путина прекратить огонь
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Президент России Владимир Путин, объявив о прекращении огня во время православного Рождества, хочет подорвать репутацию Украины и перенять инициативу на поле боя, считают эксперты Института изучения войны США (ISW).

В четверг Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу на православное Рождество на 36 часов установить режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

По мнению экспертов ISW, это, скорее всего, является информационной операцией, целью которой является причинение вреда репутации Украины.

В то же время Путин, вероятно, старается обеспечить 36-часовую паузу для российских войск, чтобы позволить им отдохнуть, восстановить силы, переориентироваться и возобновить операции по нападению на критические секторы фронта.

В сообщении ISW говорится, что такая пауза принесет несоразмерную пользу российским войскам.

Сообщение Путина о том, что прекращение огня объявлено по религиозным соображениям, поддерживает еще одну направленную против Украины информационную операцию, которая лжет, что Украина подавляет религиозные группы и позиционирует Путина как "настоящего защитника христианской веры".

Тем временем российские блогеры, которые поддерживают войну, с большим отвращением реагировали на сообщение о прекращении огня.

Использование перемирия в информационной операции и непрерывная популяризация своих военных целей в Украине свидетельствует о нежелании Путина принять участие в реальных переговорах с Украиной, пришли к выводу эксперты ISW.

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