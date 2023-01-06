Снежные погодные условия в четверг вызвали сложности передвижения практически на всех государственных дорогах. Одно из самых тяжелых происшествий произошло на автодороге P85 возле Даугмале, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения
Одна из самых тяжелых аварий была зафиксирована незадолго до 8 часов утра на автодороге P85 возле Даугмале, где водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой автомашиной Audi.
В результате несчастного случая пострадал один человек - он получил политравму, то есть серьезные повреждения сразу нескольких частей тела. Помощь оказывали медики скорой помощи вместе с бригадой врачей-специалистов, а полицейские фиксировали последствия аварии.
Неофициальная информация свидетельствует о том, что глубина протектора шины Volkswagen была всего полтора миллиметра, однако в законе установлено, что зимние шины должны иметь протектор глубиной как минимум четыре миллиметра.
Подробнее в сюжете Degpunktā.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!