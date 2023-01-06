Видео ⟩ Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

Одна из самых тяжелых аварий была зафиксирована незадолго до 8 часов утра на автодороге P85 возле Даугмале, где водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой автомашиной Audi.

В результате несчастного случая пострадал один человек - он получил политравму, то есть серьезные повреждения сразу нескольких частей тела. Помощь оказывали медики скорой помощи вместе с бригадой врачей-специалистов, а полицейские фиксировали последствия аварии.

Неофициальная информация свидетельствует о том, что глубина протектора шины Volkswagen была всего полтора миллиметра, однако в законе установлено, что зимние шины должны иметь протектор глубиной как минимум четыре миллиметра.

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