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Видео ⟩ Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

rus.tvnet.lv
Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения
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Машина Volkswagen, попавшая в аварию
Машина Volkswagen, попавшая в аварию Фото: Ekrānuzņēmums no video

Снежные погодные условия в четверг вызвали сложности передвижения практически на всех государственных дорогах. Одно из самых тяжелых происшествий произошло на автодороге P85 возле Даугмале, сообщает передача Degpunktā.

Одна из самых тяжелых аварий была зафиксирована незадолго до 8 часов утра на автодороге P85 возле Даугмале, где водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой автомашиной Audi.

В результате несчастного случая пострадал один человек - он получил политравму, то есть серьезные повреждения сразу нескольких частей тела. Помощь оказывали медики скорой помощи вместе с бригадой врачей-специалистов, а полицейские фиксировали последствия аварии.

Неофициальная информация свидетельствует о том, что глубина протектора шины Volkswagen была всего полтора миллиметра, однако в законе установлено, что зимние шины должны иметь протектор глубиной как минимум четыре миллиметра.

Подробнее в сюжете Degpunktā.

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