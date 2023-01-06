Пт, 6.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В холодную погоду ночные приюты в Риге работают круглосуточно

rus.tvnet.lv/LETA
В холодную погоду ночные приюты в Риге работают круглосуточно
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Снег в Риге. Январь 2023 г.
Снег в Риге. Январь 2023 г. Фото: Jānis Škapars/TVNET

С наступлением холодов и понижением температуры ниже минус десяти градусов ночные приюты в Риге работают круглосуточно и обеспечивают клиентов питанием, а дневной центр будет работать и в выходные дни, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

В течение минувших суток в приютах находились 677 человек. Общее количество мест в ночных приютах может быть увеличено до 800.

Рижское самоуправление призывает жителей проявлять отзывчивость и не проходить мимо человека, оказавшегося в состоянии беспомощности, а также жертвовать оставшимся без крова теплые вещи.

Жителей Риги призывают жертвовать теплую одежду, обувь, теплые носки, одеяла в хорошем состоянии в рижский приют на улице Маскавас, 208, и улице Католю, 57.

Всего в Риге действует семь ночных приютов, софинансируемых Рижской думой.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх