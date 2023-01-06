С наступлением холодов и понижением температуры ниже минус десяти градусов ночные приюты в Риге работают круглосуточно и обеспечивают клиентов питанием, а дневной центр будет работать и в выходные дни, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
В холодную погоду ночные приюты в Риге работают круглосуточно
В холодную погоду ночные приюты в Риге работают круглосуточно
В течение минувших суток в приютах находились 677 человек. Общее количество мест в ночных приютах может быть увеличено до 800.
Рижское самоуправление призывает жителей проявлять отзывчивость и не проходить мимо человека, оказавшегося в состоянии беспомощности, а также жертвовать оставшимся без крова теплые вещи.
Жителей Риги призывают жертвовать теплую одежду, обувь, теплые носки, одеяла в хорошем состоянии в рижский приют на улице Маскавас, 208, и улице Католю, 57.
Всего в Риге действует семь ночных приютов, софинансируемых Рижской думой.
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