В холодную погоду ночные приюты в Риге работают круглосуточно

В течение минувших суток в приютах находились 677 человек. Общее количество мест в ночных приютах может быть увеличено до 800.

Рижское самоуправление призывает жителей проявлять отзывчивость и не проходить мимо человека, оказавшегося в состоянии беспомощности, а также жертвовать оставшимся без крова теплые вещи.

Жителей Риги призывают жертвовать теплую одежду, обувь, теплые носки, одеяла в хорошем состоянии в рижский приют на улице Маскавас, 208, и улице Католю, 57.

Всего в Риге действует семь ночных приютов, софинансируемых Рижской думой.