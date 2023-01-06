Убийство женщины в Болдерае: прокуратура обвиняет двух мужчин

29 мая 2022 года сотрудники Рижской полиции получили вызов в микрорайон Болдерая в связи с конфликтом в одной из квартир. По прибытии на место в подъезде было обнаружено тело женщины 1984 года рождения с двумя ножевыми ранениями. Установлено, что тело было вынесено из квартиры, где сразу же были задержаны возможные виновные - двое мужчин.

Подозреваемым в совершении убийства признан мужчина 1967 года рождения, которому назначена мера пресечения - арест. Мужчина находился в заключении четыре месяца, после чего по решению судьи был освобожден. Сейчас к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Подозреваемым в сокрытии особо тяжкого преступления признан мужчина 1971 года рождения. К нему также применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе следствия было установлено, что ранее между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт, в ходе которого потерпевшая получила ножевое ранение, в результате чего скончалась.

Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынесли тело женщины из квартиры, оставив его в подъезде, после чего подозреваемый 1971 года рождения убрал орудие преступления - нож - и привел в порядок место преступления.

По имеющейся у полиции информации, погибшая приехала на место происшествия, чтобы защитить свою подругу, с которой повздорил один из подозреваемых. Жертва ранее не знала этих мужчин.