Украина ввела санкции против Киркорова, Лолиты, Якубовича и других

Сообщается, что список входят 119 человек. Главным образом, это российские знаменитости, певцы, артисты, телеведущие: Филипп Киркоров, Дима Билан, Никита Михалков, Ирина Аллегрова, Евгений Петросян, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович и другие.

Многие из них публично выражали поддержку войны России против Украины.

Также в санкционный список входят трое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева, футболист Анатолий Тимощук, певица Лолита Милявская (у нее двойное гражданство: России и Украины).

Согласно указу, санкции предусматривают блокировку украинских активов, запрет на вывод капиталов из Украины. Также этих лиц лишат государственных наград и званий Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что санкции введены "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина".