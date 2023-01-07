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Украина ввела санкции против Киркорова, Лолиты, Якубовича и других

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Украина ввела санкции против Киркорова, Лолиты, Якубовича и других
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Филипп Киркоров во время общения с журналисткой в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге
Филипп Киркоров во время общения с журналисткой в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Фото: Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против конкретных лиц. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Сообщается, что список входят 119 человек. Главным образом, это российские знаменитости, певцы, артисты, телеведущие: Филипп Киркоров, Дима Билан, Никита Михалков, Ирина Аллегрова, Евгений Петросян, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович и другие.

Многие из них публично выражали поддержку войны России против Украины.

Также в санкционный список входят трое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева, футболист Анатолий Тимощук, певица Лолита Милявская (у нее двойное гражданство: России и Украины).

Согласно указу, санкции предусматривают блокировку украинских активов, запрет на вывод капиталов из Украины. Также этих лиц лишат государственных наград и званий Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что санкции введены "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина".

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