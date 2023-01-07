Сколько ракет осталось у России? Украина публикует свежие данные

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - написал министр обороны Украины в своем Twitter.

По информации, предоставленной министром, к 24 февраля 2022 года в России имелось 900 баллистических ракет типа "Искандер", из которых осталось 144. Россия продолжает их производство, в прошлом году было произведено 56 таких ракет.

До полномасштабного вторжения Россия имела 500 крылатых ракет морского базирования "Калибр", но впоследствии произвела еще 150. Из них по состоянию на 3 января осталось только 59 ракет, или 9%.

До начала войны, количество ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555 составляло 444, а в прошлом году было выпущено еще 290, но и их количество сократилось до 118 штук. Уменьшилось количество ракет Х-22/Х-32 и ракет типа "Кинжал" с 433 до 215 единиц. Всего в РФ осталось 19% стратегических высокоточных ракет или 536 штук.

Однако количество тактических ракет все же весьма внушительно. Например, ракет 3М-55 "Оникс", С-300, Х-29/31/35/58/59 в России еще осталось 7310 единиц или 78%. Всего в 2022 году было использовано 2110 штук, а произведено 450 штук.

Россия также активно использует беспилотники производства Ирана. Было израсходовано 660 таких дронов, но осталось 90 штук, или 12%.

Security formula:

The missile power of the “world's second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023