Начальник управления пограничного контроля Беларуси утверждает, что пограничники Украины "угрожали пограничникам Беларуси, сообщают рад Telegram-каналов.
Видео ⟩ Белорусский чиновник жалуется на "провокации" украинских пограничников
В его заявлении говорится, что такая "провокация" произошла на погранпереходе в Подобрянке.
Сотрудник белорусского пограничного контроля утверждает, что в их сторону "было направлено оружие" и были сделаны "оскорбительные и угрожающие жесты".
В заявлении также говорится, что белорусские пограничники "не поддаются на провокации".
В свою очередь, на опубликованном видео видно, что мужчина в военной форме машет рукой в сторону белорусского пограничного контроля. После этого он делает жест - проводит рукой по шее.
retrospective 676 January 05 🇧🇾🇺🇦 Belarus–Ukraine border, western wild card for #ukraine #russia #china #france #germany #estonia #lithuania #latvia #sweden #finland #russiaukrainewar #usa pic.twitter.com/lsJg24ikpR— Jean Stürgoen (@asicjk) January 5, 2023
Ранее сообщалось, что власти Беларуси в ближайшее время могут начать мобилизацию, чтобы оказать активную военную помощь России в войне против Украины, сообщил оппозиционный белорусский политик Павел Латушко.
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