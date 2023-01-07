Видео ⟩ Белорусский чиновник жалуется на "провокации" украинских пограничников

В его заявлении говорится, что такая "провокация" произошла на погранпереходе в Подобрянке.

Сотрудник белорусского пограничного контроля утверждает, что в их сторону "было направлено оружие" и были сделаны "оскорбительные и угрожающие жесты".

В заявлении также говорится, что белорусские пограничники "не поддаются на провокации".

В свою очередь, на опубликованном видео видно, что мужчина в военной форме машет рукой в ​​сторону белорусского пограничного контроля. После этого он делает жест - проводит рукой по шее.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси в ближайшее время могут начать мобилизацию, чтобы оказать активную военную помощь России в войне против Украины, сообщил оппозиционный белорусский политик Павел Латушко.