Польша рассматривает просьбу Украины о передаче немецких танков Leopard

Передача этих танков Украине должна быть одобрена Берлином.

Wall Street Journal ссылается на комментарий Славомира Дебского, директора Польского института международных отношений, который заявляет, что передача танков Leopard Украине является лишь вопросом времени. Это будет зависеть от того, насколько быстро Польша получит танки, заказанные ею из Южной Кореи и США, считает эксперт.

На сегодняшний день Польша уже передала Украине более 240 модернизированных советских танков. Примерно столько же танков Leopard - более 240 - имеет Польша. Варшава планирует передать их все Украине, пишет Wall Street Journal.

Сама Германия не спешит направлять в Украину танки Leopard, хотя разговоры об этом шли с весны прошлого года, и Киев неоднократно их просил.