Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

- Я не думаю, что Marder станет некоей "серебряной пулей". Ценность их - в том, что количество, которое будет поставлено в Украину, позволит укомплектовать примерно батальон. То есть это будет боевая единица, укомплектованная одним типом бронетехники. А что касается современности этого оружия, в принципе, то, чем начинала и продолжает воевать Украина, - это все образцы советских времен, с определенной модернизацией. То есть Marder - вполне современное оружие для нынешней войны.

- Некоторые скептически относятся к предоставлению западного оружия Украине, указывая, что у украинской армии нет опыта использования таких образцов вооружений, а также что могут возникнуть проблемы с обслуживанием и ремонтом из-за недостатка запчастей.

- Многие зарубежные обозреватели отмечают, насколько быстро украинцы способны осваивать технику, а также применять ее эффективнее, чем это предполагалось производителями. И еще: в Украине вам кто угодно скажет, что в местных гаражах можно получить сервис не хуже, чем на сертифицированной станции (технического обслуживания. - Ред.).

- В какой степени поставки Marder компенсируют нехватку бронированной техники в Украине?