Вторая неделя января 2023 года пройдет под управлением благоприятной энергии, сообщили астрологи DailyHoro и рассказали, каким будут грядущие семь дней для представителей каждого знака Зодиака.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года: успех возможен, но есть условия...
Помните о том, что ваши успехи напрямую зависят от того, насколько хорошо вы будете чувствовать себя, предупреждают астрологи. Занимайтесь домашними обязанностями и не перекладывайте ничего на чужие плечи. Так вы сможете существенно преуспеть в делах и добиться успехов - особенно пока Марс не избавится от ретроградности в первые три дня недели.
Овен
Овнам нужно остерегаться недоброжелателей. В качестве отдыха можно попробовать заняться шопингом. Покупка каких-то приятных вещей поднимет Овнам настроение. Главное - не перегибать палку, тратя средства на бесполезные товары и услуги. Особое внимание на этой неделе стоит уделять физическому и эмоциональному здоровью. Так Овнам удастся с большей вероятностью осуществить давние планы.
Телец
У Тельцов ожидается очень непростая неделя, когда они будут довольно сильно уставать. Эксперты советуют Тельцам научиться говорить "нет". Некоторые люди попросят их о помощи, причем эта помощь пойдет во вред. Многие представители данного знака могут напрочь забыть о своих делах. Делать этого точно не стоит. В приоритете сейчас домашние заботы и свои личные цели, о которых лучше не забывать.
Близнецы
Близнецам, скорее всего, придется чуть больше времени проводить на работе и в делах дома. Разумеется, в таком случае им понадобится больше энергии и сил. Самое опасное в любви и в общении с близкими сейчас - равнодушие. Астрологи советуют прислушиваться к близким людям. Они помогут Близнецам принять правильное решение в сложной ситуации. Еще эксперты рекомендуют не обращать внимание на слухи. Люди могут очень много говорить, но крайне мало по делу.
Рак
В начале недели Ракам, возможно, придется бороться со своими самыми пагубными привычками. Ближе к четвергу ситуация начнет выправляться, но в пятницу, 13 января, лучше не рисковать и не давать хода своим эмоциям. Что касается работы и бизнеса, то в эти семь дней работает принцип "хочешь сделать все хорошо - сделай это сам". Ненужно просить кого-то о помощи, особенно если нет желания потом что-то переделывать. Многие проблемы решатся сами собой, за что Ракам стоит сказать спасибо удаче.
Лев
В финансовой сфере Львам стоит научиться ждать так, словно хищник ждет добычу. Как только появится удобный случай для нападения, нужно им воспользоваться на сто процентов. В качестве отдыха можно заняться хлопотами по дому. Домашние дела помогут Львам немного сменить обстановку и сместить фокус внимания с работы на семью и нечто более важное, чем бумаги, деньги и проблемы.
Дева
У Дев ожидается непростая неделя. Астрологи настоятельно рекомендуют иметь план "Б" на всякий случай. Это сведет риски и опасность появления проблем к абсолютному минимуму. В свободное от работы время эксперты рекомендуют искать тишину и покой. Нужно отдыхать душой и телом, меняя обстановку. Если этого не делать, жизнь Дев может пойти под откос из-за сильной усталости.
Весы
Весы - это люди, обладающие тонкой душевной организацией. На этой неделе они могут подвергнуться влиянию негативной энергии со стороны недоброжелателей, которым захочется насолить им. В работе и делах лучше не забывать про чувство долга и ответственность.
Скорпион
Скорпионам стоит начать доверять своей интуиции. Она направит этих людей по верному пути, поможет принять такие решения, чтобы не нанести вред репутации. Это неплохое время для путешествий и деловых поездок, преображения домашней обстановки. Можно также уделить время изменению внешности. В отношениях с друзьями, второй половинкой и окружающими в целом лучше идти на конструктивный диалог. Важно обсуждать все максимально осторожно и открыто.
Стрелец
Успех с 9 по 15 января ждет всех, кто жаждет перемен. Если очень хочется изменить жизнь, она непременно изменится. Тут на помощь придет закон притяжения мыслей. Стрельцам нужно думать о хорошем, чтобы это хорошее с ними случалось как можно чаще. Также необходимо помнить о правиле трех "С" - "станьте самими собой". Сейчас нельзя позволять кому-то навязывать свои мысли, свои моральные устои.
Козерог
Козероги - типичные люди-флегматики по знаку Зодиака. Это дает им отличное преимущество в работе и делах, но может стать анафемой при попытках произвести впечатление на лицо противоположного пола. Людям, рожденным под этим знаком, в середине января стоит быть мечтательными. Так они смогут повысить свои шансы на успех в любом деле. Если есть мечта, нужно думать о ней. Наступает время перемен, которое откроет перед Козерогами новые дороги и новые возможности.
Водолей
У Водолеев ожидается сильный прирост физической силы и энергии. Это значит, что можно и даже нужно больше заниматься спортом. Для максимально быстрой реализации планов в работе и бизнесе астрологи советуют перестать принимать желаемое за действительное. Этот же принцип будет очень полезен и в любовной сфере. Необходимо здраво оценивать свои возможности и не бояться двигаться вперед, но без лишних рисков.
Рыбы
Рыбам на этой неделе нужно быть предельно осторожными, собранными и внимательными. Если вдруг возникнут трудности, все бросить и сдаться будет наихудшим решением. Успех как никогда близок - об этом Рыбам может рассказать их интуиция, которая будет достаточно сильной в период с 9 по 15 января. Также в эти семь дней можно браться за новые дела. Важно предварительно закинуть удочку и посмотреть, что будет. Нестись вперед сломя голову пока точно не стоит.
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