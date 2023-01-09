Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года: успех возможен, но есть условия...

Козерог

Козероги - типичные люди-флегматики по знаку Зодиака. Это дает им отличное преимущество в работе и делах, но может стать анафемой при попытках произвести впечатление на лицо противоположного пола. Людям, рожденным под этим знаком, в середине января стоит быть мечтательными. Так они смогут повысить свои шансы на успех в любом деле. Если есть мечта, нужно думать о ней. Наступает время перемен, которое откроет перед Козерогами новые дороги и новые возможности.

Водолей

У Водолеев ожидается сильный прирост физической силы и энергии. Это значит, что можно и даже нужно больше заниматься спортом. Для максимально быстрой реализации планов в работе и бизнесе астрологи советуют перестать принимать желаемое за действительное. Этот же принцип будет очень полезен и в любовной сфере. Необходимо здраво оценивать свои возможности и не бояться двигаться вперед, но без лишних рисков.

Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно быть предельно осторожными, собранными и внимательными. Если вдруг возникнут трудности, все бросить и сдаться будет наихудшим решением. Успех как никогда близок - об этом Рыбам может рассказать их интуиция, которая будет достаточно сильной в период с 9 по 15 января. Также в эти семь дней можно браться за новые дела. Важно предварительно закинуть удочку и посмотреть, что будет. Нестись вперед сломя голову пока точно не стоит.