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Фото ⟩ Россия обстреляла рынок в Харьковской области; есть погибшие

rus.tvnet.lv/LETA
Россия обстреляла рынок в Харьковской области; есть погибшие
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Россия обстреляла рынок в Харьковской области, 09.01.2023
Россия обстреляла рынок в Харьковской области, 09.01.2023 Фото: Reuters/ScanPix

Утром в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли рынок села Шевченково в Харьковской области Украины. Погибли две женщины, пострадали пять человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Противник вновь наносит ракетные удары по Харьковской области. Зафиксирован ракетный удар (по предварительной информации зенитно-ракетных комплексов С-300) по местному рынку в поселке городского типа Шевченково Купянского района", - написал глава региона в своем Telegram.

На месте работают экстренные службы.

По данным областного центра скорой медицинской помощи, в результате ракетного обстрела погибли две женщины, пострадали пять мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями конфликтующих сторон.

Галерея: Россия обстреляла рынок в Харьковской области

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