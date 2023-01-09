Фото ⟩ Россия обстреляла рынок в Харьковской области; есть погибшие

"Противник вновь наносит ракетные удары по Харьковской области. Зафиксирован ракетный удар (по предварительной информации зенитно-ракетных комплексов С-300) по местному рынку в поселке городского типа Шевченково Купянского района", - написал глава региона в своем Telegram.

На месте работают экстренные службы.

По данным областного центра скорой медицинской помощи, в результате ракетного обстрела погибли две женщины, пострадали пять мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями конфликтующих сторон.

Галерея: Россия обстреляла рынок в Харьковской области