17 января 2023 года в концертном зале Palladium выступят флагманы шотландского пауэр-метала с элементами фолка – Alestorm. Сами артисты называют свое творчество "настоящим шотландским пиратским металом". Вместе с ними в Ригу вернутся шотландско-швейцарские симфоник-пауэр-металлисты Gloryhammer.
В Ригу возвращаются Alestorm и Gloryhammer
Под названием Alestorm коллектив существует уже с 2007 года. Благодаря уникальной формуле (пауэр-метал плюс фолк-музыка) на музыкантов обратил внимание, ведущая компания звукозаписи - Napalm Records. Именно под этим лейблом был выпущен дебютный альбом Captain Morgan’s Revenge, который получил положительные отзывы музыкальных критиков.
Всего в копилке музыкантов 7 альбомов: Captains Morgan`s Revenge (2008), Black Sails At Midnight (2009), Back Through Time (2011), Sunset on the Golden Age (2014) и No Grave but the Sea (2017), Curse of the Crystal Coconut (2020), Seventh Rum of Seventh Rum (2022).
Видео: Alestorm -P.A.R.T.Y.
Шотландско-швейцарская музыкальная симфоник-пауэр-метал группа Gloryhammer основанна Кристофером Боусом. Группа появляется на сцене в доспехах и костюмах. В начале марта 2013 года на лейбле Napalm Records вышел в свет дебютный альбом Tales From The Kingdom Of Fife, записанный в немецкой студии LSD. Второй альбом вышел 2015 году под названием Space 1992: Rise of the Chaos Wizards. После этого последовали туры с такими группами как: Stratovarius, Blind Guardian, HammerFall.
В 2018 году группа провела успешный тур по Европе из 11 концертов, которые прошли с аншлагом.
В 2019 году вышел альбом Legends from Beyond the Galactic Terrorvortex, а в 2021 году Gloryhammer объявили, что Томас Винклер больше не является частью коллектива. Далее концерты стали проходить уже с новым участником.
Gloryhammer это оригинальный альтернативный вариант истории средневековой Шотландии, являющейся горным королевством загадок, магии и эпических сражений древних времен, окутанных пеленой магии, времен драконов, волшебников и магического оружия. Это легенды о Королевстве Файфа, в которых великий герой Ангус МакФайф ведет войну против злого мага Зарготракса, чтобы освободить людей Данди.
Начало концерта в 18.30, двери открыты с 18:00.
Билеты доступны на портале Ticketshop.lv.
Видео: Gloryhammer - Angus McFife
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