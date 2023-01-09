В Ригу возвращаются Alestorm и Gloryhammer

Под названием Alestorm коллектив существует уже с 2007 года. Благодаря уникальной формуле (пауэр-метал плюс фолк-музыка) на музыкантов обратил внимание, ведущая компания звукозаписи - Napalm Records. Именно под этим лейблом был выпущен дебютный альбом Captain Morgan’s Revenge, который получил положительные отзывы музыкальных критиков.

Всего в копилке музыкантов 7 альбомов: Captains Morgan`s Revenge (2008), Black Sails At Midnight (2009), Back Through Time (2011), Sunset on the Golden Age (2014) и No Grave but the Sea (2017), Curse of the Crystal Coconut (2020), Seventh Rum of Seventh Rum (2022).

Видео: Alestorm -P.A.R.T.Y.

Шотландско-швейцарская музыкальная симфоник-пауэр-метал группа Gloryhammer основанна Кристофером Боусом. Группа появляется на сцене в доспехах и костюмах. В начале марта 2013 года на лейбле Napalm Records вышел в свет дебютный альбом Tales From The Kingdom Of Fife, записанный в немецкой студии LSD. Второй альбом вышел 2015 году под названием Space 1992: Rise of the Chaos Wizards. После этого последовали туры с такими группами как: Stratovarius, Blind Guardian, HammerFall.