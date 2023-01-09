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Левитс: нужны стипендии для тех, кто изучает языки ЕС

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс: нужны стипендии для тех, кто изучает языки ЕС
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Эгил Левитс в студии TVNET
Эгил Левитс в студии TVNET Фото: Jānis Škapars/TVNET

Президент Эгил Левитс предлагает учредить программу стипендий для молодых людей, которые хотят изучать один из языков Европейского союза или предметы STEM (наука, технология, инженерия, математика).

Левитс после встречи с депутатами фракций "Нового Единства", Объединенного списка и Национального объединения заявил, что через пару лет это могло бы обеспечить достаточное количество учителей, которых сейчас не хватает. Это был один из вопросов, обсуждавшихся на встрече с депутатами.

Президент сообщил журналистам, что сегодня обсуждались планы работы новой коалиции на ближайшие четыре года. Депутаты заявили, что коалиция работает хорошо и сотрудничество удовлетворительное.

Также, по словам Левитса, на встрече обсуждались новые законопроекты, в частности, о Службе государственной обороны, вопросы экономики и ее трансформации, проблемы социальной поддержки.

"Мы обсудили много вопросов, связанных с тем, что за время украинской войны у латышей укрепилось самосознание и уверенность в своем национальном государстве, и это нужно продолжать.

Необходимо принять закон, который не допускает дискриминации латышей на рынке труда.

Мы также говорили о том, как можно было бы реализовать школьную реформу", - сказал президент.

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