Левитс: нужны стипендии для тех, кто изучает языки ЕС

Левитс после встречи с депутатами фракций "Нового Единства", Объединенного списка и Национального объединения заявил, что через пару лет это могло бы обеспечить достаточное количество учителей, которых сейчас не хватает. Это был один из вопросов, обсуждавшихся на встрече с депутатами.

Президент сообщил журналистам, что сегодня обсуждались планы работы новой коалиции на ближайшие четыре года. Депутаты заявили, что коалиция работает хорошо и сотрудничество удовлетворительное.

Также, по словам Левитса, на встрече обсуждались новые законопроекты, в частности, о Службе государственной обороны, вопросы экономики и ее трансформации, проблемы социальной поддержки.

"Мы обсудили много вопросов, связанных с тем, что за время украинской войны у латышей укрепилось самосознание и уверенность в своем национальном государстве, и это нужно продолжать.

Необходимо принять закон, который не допускает дискриминации латышей на рынке труда.

Мы также говорили о том, как можно было бы реализовать школьную реформу", - сказал президент.