В латвийских сточных водах обнаружены новые штаммы Covid-19, они более заразные

По его словам, омикрон типа XBB1.5, который благодаря двум дополнительным мутациям лучше связывается с клетками и поэтому более заразен, в настоящее время быстро распространяется в обеих странах.

Он также успешно обходит иммунитет переболевших и вакцинированных.

По этой причине в США и Великобритании наблюдается новая волна заболеваемости и госпитализации. Думпис, однако, указал, что нет никаких доказательств того, что этот штамм более тяжелый, поскольку он является производным от омикрона. Поэтому катастрофы ожидать не стоит, но есть большая вероятность, что в скором времени заболеваемость и госпитализация в Латвии снова возрастут.

Думпис сообщил, что мутации, характерные для XBB1.5, уже обнаружены в латвийских сточных водах. Это означает, что вирус уже в Латвии и будет распространяться дальше.

"Чтобы достичь эпидемических масштабов, этому штамму понадобится больше месяца. Чем позже начнется эта волна, тем больше вероятность, что она остановится с наступлением весны. Для вируса SARS Cov2 характерна сезонность, и пока каждый год в апреле эпидемиологическая ситуация в Латвии значительно улучшалась", - сказал он.

Штаммы омикрон в основном опасны для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Мы значительно отстаем от ЕС по охвату ревакцинацией пожилых людей. Это означает, что в данной группе пациентов у нас будет больше госпитализированных и умерших. Также бустерная вакцинация бивалентной вакциной нужна тем, кто в ближайшее время планирует лечь в больницу. Риск заражения в больницах очень высок", - сказал инфекционист.