В латвийских сточных водах обнаружены мутации, характерные для штамма Covid-19, доминирующего сейчас в США и Великобритании, заявил агентству LETA инфекционист Уга Думпис.
В латвийских сточных водах обнаружены новые штаммы Covid-19, они более заразные
По его словам, омикрон типа XBB1.5, который благодаря двум дополнительным мутациям лучше связывается с клетками и поэтому более заразен, в настоящее время быстро распространяется в обеих странах.
Он также успешно обходит иммунитет переболевших и вакцинированных.
По этой причине в США и Великобритании наблюдается новая волна заболеваемости и госпитализации. Думпис, однако, указал, что нет никаких доказательств того, что этот штамм более тяжелый, поскольку он является производным от омикрона. Поэтому катастрофы ожидать не стоит, но есть большая вероятность, что в скором времени заболеваемость и госпитализация в Латвии снова возрастут.
Думпис сообщил, что мутации, характерные для XBB1.5, уже обнаружены в латвийских сточных водах. Это означает, что вирус уже в Латвии и будет распространяться дальше.
"Чтобы достичь эпидемических масштабов, этому штамму понадобится больше месяца. Чем позже начнется эта волна, тем больше вероятность, что она остановится с наступлением весны. Для вируса SARS Cov2 характерна сезонность, и пока каждый год в апреле эпидемиологическая ситуация в Латвии значительно улучшалась", - сказал он.
Штаммы омикрон в основном опасны для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.
"Мы значительно отстаем от ЕС по охвату ревакцинацией пожилых людей. Это означает, что в данной группе пациентов у нас будет больше госпитализированных и умерших. Также бустерная вакцинация бивалентной вакциной нужна тем, кто в ближайшее время планирует лечь в больницу. Риск заражения в больницах очень высок", - сказал инфекционист.
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