Путин решил денонсировать европейскую конвенцию о борьбе с коррупцией

В пояснительной записке говорится, что участие в конвенции прекращается "в целях недопущения дискриминационного отношения к РФ" в ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией) - эта международная организация контролирует соблюдение конвенции.

В марте 2022 года Совет Европы лишил Россию права голоса в этой организации, но отметил, что ГРЕКО может продолжать оценивать эффективность российских мер по борьбе с коррупцией.

ГРЕКО неоднократно публиковала отчеты о высоком уровне коррупции в России - в том числе в "госорганах по предотвращению коррупции", правоохранительных и судебных.

Эти отчеты, а также оценку выполнения рекомендаций ГРЕКО публиковала на своем сайте Генпрокуратура России. В 2019 году прокуратура докладывала, что ГРЕКО признала выполненными Россией 9 из 22 своих рекомендаций по "предупреждению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров".