СМИ: Великобритания может передать Украине танки Challenger 2

Sky News, ссылаясь на информированный западный источник, сообщает, что переговоры о поставке танков британской армии в Украину ведутся уже несколько недель.

Поставка танков станет важным шагом в западной помощи Украине и может побудить другие страны НАТО, такие как Германия, последовать их примеру, сообщает Sky News.

Британское правительство еще не приняло решение по этому вопросу. Но если Лондон решится на такой шаг, то Великобритания станет первой страной, которая откликнется на просьбы Киева о снабжении украинской армии мощными западными танками.

Около 50 стран, оказывающих военную помощь Украине, встретятся 20 января, когда также могут быть сделаны новые объявления о поставках оружия.

Один из источников сообщил Sky News, что Великобритания может поставить Украине около десяти танков Challenger 2.

Challenger 2 - основной боевой танк Великобритании. Их применяли в Косово и Ираке. В 2022 год на вооружении британской армии насчитывалось 227 танков.