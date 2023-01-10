Британская разведка: Россия с осторожностью применяет против Украины новейший истребитель Су-57. Что это за самолет

Воздушная обстановка над Украиной и, вероятно, над европейской частью России отслеживается воздушными радарами стран НАТО. Поэтому появление в воздухе новейшего российского самолета, в конструкции которого используются технологии снижения радиолокационной заметности, может дать много важной информации для западных стран. В частности, можно узнать особенности сигнатуры истребителя - то, как он выглядит на экранах радаров.

Правда, у Запада уже была возможность изучить этот самолет в воздухе - Россия в 2018 году перебрасывала Су-57 в Сирию. Однако подобной информации не бывает слишком много.

В своем сообщении британское минобороны ссылается на спутниковые снимки аэродрома в Ахтубинске, где базируются эти истребители, а не на данные воздушной радиолокационной разведки. Однако при этом в сообщении говорится, что они летают с июня, что может означать, что за их полетами все-таки следили.

Риск "засвета" самолета в небе для России может компенсироваться тем, что у ВКС появилась возможность проверить Су-57 в войне, где у противника есть боевая авиация и наземная ПВО.

Такие испытания могут помочь проверить различные системы истребителя - радиолокационный комплекс, средства радиоэлектронной борьбы, связь, систему управления вооружением, отработать его способность взаимодействовать с другими самолетами. И то, что он применяется осторожно и только для ударных миссий, не означает, что после проверок ВКС не начнут использовать Су-57 более смело.