Мурниеце: все меньше людей готово поступать на профессиональную военную службу

По ее словам, есть ощущение, что количество желающих поступить на профессиональную службу сокращается. Мурниеце указала, что такая проблема наблюдается не только в Латвии, но и в других странах. Одним из решений, чтобы найти недостающих людей, является служба государственной обороны (СГО).

Для того, чтобы сделать профессиональную службу более привлекательной в глазах граждан, а также привлечь дополнительных людей, идет работа над повышением зарплат в армии. Особое внимание уделяется людям, недавно начавшим карьеру.

Говоря о СГО, Мурниеце заявила, что введение службы задерживается на полгода.

"Концептуальный подход не изменился, но мы разработали 16 предложений, которые разъясняют гражданам суть этого законопроекта, чтобы не было разночтений", - сказала Мурниеце.

Министерство обороны ранее планировало, что граждане Латвии в возрасте 18-19 лет будут призваны на службу добровольно во второй половине 2023 года, а недостающее количество людей будет призвано в принудительном порядке.

Количество призывников планировалось постепенно увеличивать в течение пяти лет, а начиная с 2028 года, при условии выделения необходимого финансирования, планировалось ежегодно призывать 7500 граждан Латвии.