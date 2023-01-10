СМИ: состояние Михалкова ухудшается, обострились проблемы с сердцем

По данным российских СМИ, у режиссера не только возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и увеличивается площадь поражения легких.

"Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать", - сказал источник издания.

Что касается коронавируса, то один источник уверяет, что тест показал положительный результат, по другим данным - отрицательный.

"По нашей информации, после компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз - идиопатическая пневмония", - рассказал источник Telegram-каналу Mash.

Врачи заявляют, что угроза жизни на данный момент отсутствует.

Ранее RUS TVNET сообщал, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже переведен в реанимацию.

Никита Михалков известен как режиссер таких фильмов, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем". За последний он даже получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В последние годы Михалков был более известен как автор YouTube-канала "БесогонTV", где высказывал позицию, близкую к официальной российской, обвиняя украинские власти в неонацизме.