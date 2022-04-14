Никита Михалков (БесогонTV) в окружении тем, которые он обсуждает: война в Украине; западные власти, в частности президент США Джо Байден; и нацизм.

Никита Михалков (БесогонTV) в окружении тем, которые он обсуждает: война в Украине; западные власти, в частности президент США Джо Байден; и нацизм. ФОТО: TVNET kolāža

Я начинаю серию статей, в которых рассмотрю несколько ярких спикеров со, скажем так, позицией, схожей с официальной российской. И проверю их высказывания на предмет точности, соответствия фактам и общей логичности построения мысли. В общем, классический фактчекинг. Первый на очереди - некогда великий режиссер Никита Сергеевич Михалков и его YouTube-канал "БесогонTV".

Вступление

Но прежде чем мы приступим к увлекательному просмотру, давайте проговорим несколько моментов, чтобы быть на одной волне.

Бывает журналистика мнений и журналистика фактов. И крайне важно их не путать.

Если Андрей Мамыкин считает, что Covid-эксперт Никита Троянский не имеет права пить алкоголь, а я считаю, что имеет - то это два разных мнения. Мы можем приводить аргументы за наши позиции и против позиций нашего оппонента, но нет правильного или неправильного мнения, есть просто разное. Другие люди могут согласиться с одним из нас или ни с кем. Или даже с обоими, если придумают как.

Но если я бы начал утверждать, что Никита Троянский никогда в жизни не пил алкоголь, то у Мамыкина был бы на руках факт - фотография. И мое убеждение сломалось бы об этот факт. Конечно, я мог бы начать говорить, что это - фейк и фотошоп; или что в бутылке безалкогольный напиток; или что это брат-близнец Троянского... Но каждое такое утверждение мне пришлось бы доказывать фактами со своей стороны: экспертизой специалистов, показаниями очевидцев, свидетельством о рождении Бориса Троянского.

И если бы я не смог таких доказательств предоставить, то мне пришлось бы смириться с тем фактом, что Мамыкин - прав, а Троянский - пьет алкоголь. Просто крик "Вы все врете!" ничего не доказывает.

Касательно Украины. Если кто-то говорит, например, что Россия должна стать вторым центром силы, чтобы противостоять США и НАТО, а война в Украине - это средство достижения цели, то это - мнение. Я могу считать его сколь угодно людоедским и злодейским, но по факту мне ответить нечего.

Но. Если у нас есть несколько независимых фактов, доказывающих зверство в Буче (фотографии, видеозаписи, свидетельства очевидцев), а вторая сторона может только сказать "Вы все врете", но не предоставить фактов со своей стороны... То приходится сделать один вывод - российские солдаты убивали мирных граждан Бучи.

Дальше уже в силу опять-таки вступают мнения. Убивали, но не так много. Или убивали, но не таких уж и мирных. Или убивали, но это малая жертва ради общего блага... Но факт убийства отрицать уже сложно.

Поэтому, кроме собственно проверки фактов, я в своем разборе еще буду разграничивать мнения спикеров, которые могут быть приняты за факты. Повторюсь, в самих мнениях нет ничего лживого, просто надо понимать, что это мнения - не факты. Со мнениями можно соглашаться или не соглашаться, а факты просто существуют.

Итак, если с этим все ясно - приступаем.

Краткая справка

YouTube-канал "БесогонTV" был зарегистрирован в марте 2011 года. Жанр роликов - монологи Михалкова на различные темы. Чаще всего темы затрагивают социальные или политические вопросы: образование, культура, отношения России и Европы, коррупция.

У "БесогонTV" более 1,2 млн подписчиков. Это сопоставимо с такими каналами, как: BBC News - Русская служба (1,6 млн подписчиков), DW на русском (1,2 млн подписчиков), Илья Яшин (1,2 млн подписчиков), Михаил Ходорковский (1,1 млн подписчиков).

В 2020 году Михалков уже был замечен в явной дезинформации, когда в ролике "У кого в кармане государство?" заявил о том, что Гейтс собирается чипировать человечество через Covid-вакцину, что было опровергнуто неоднократно (например, здесь).

БесогонTV - "Откуда растут ноги"

Для анализа было взято самое актуальное (на момент написания статьи) видео на канале Михалкова.

В "Откуда растут ноги" Михалков рассказывает о развитии нацизма в Украине и о "новом мировом порядке". При фактчекинге я буду указывать таймкоды, так что смотреть все подряд необязательно. Но если вы вдруг хотите...

Итак, основной посыл ролика состоит в следующем - в Украине процветают националистические настроения, что подогревается Западом. Даже школьные учебники написаны по методичкам НАТО. Корни национализма в Украине можно искать еще в 50-х годах, когда Никита Хрущев амнистировал всех, кто сотрудничал с нацистами во время Великой Отечественной войны. А Украина тем временем готовилась к нападению на Россию и Беларусь, поэтому России пришлось атаковать превентивно, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан.

Отмечу, что "рост нового нацизма" в Украине подается Михалковым как факт. За весь ролик Никита Сергеевич не приводит ни одного доказательства тому, что в Украине действительно есть массовые националистические настроения.

Михалков показывает несколько видео с маршей или, например, ролик, где неназванный человек желает смерти всем россиянам. Но частный пример ничего не доказывает. Если бы, например, Михалков показал результаты опросов, на которых виден рост таких настроений, или тексты законов, где говорится об уничтожении всего русского, то это было бы доказательством. А так - уже базис, на котором Михалков строит весь свой ролик, оказывается голословным утверждением.

Дальнейшее видео я разбил на тематические секции, чтобы было проще ориентироваться.

Взгляд в историю

Первые 13 минут ролика - это создание Михалковым исторического контекста. Он вспоминает и бандеровцев, разумеется. Но задержим свой взгляд на другом. С 10:25 Михалков создает следующую картину. В сентябре 1955 года Хрущев подписывает указ "об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.", а в феврале 1956 года он же развенчивает "культ сталинизма". И вот, по словам Михалкова (на 10:25), "убийцы и преступники для народа стали жертвами сталинизма".

Однако ни одного доказательства в защиту такого вывода Михалков не приводит. Опровергнуть такое утверждение тоже сложно, но есть косвенные свидетельства, которые мешают стройности версии Михалкова. Так, по свидетельствам современников, например писателя Александра Солженицына, "крупнейшая изо всех политических амнистий после Октября была дарована "в "никакой" день, 9 сентября, без праздника, напечатана в единственной газете "Известия", и то на внутренней странице, и не сопровождалась ни единым комментарием, ни единой статьей" (ссылка на книгу, страница 394); представляется крайне маловероятным, что кто-то, кроме очень малого числа лиц, вообще вспомнил об этой амнистии.

Отдельного внимания заслуживает фраза на 11:37 - "Именно поэтому в руководство страны хлынул огромный поток выходцев из западноукраинских областей. Среди которых был и первый президент Украины Леонид Кравчук".

На этой фразе мы немного задержимся. Начнем с того, что из предыдущего контекста напрашивается вывод, что выходцы из западноукраинских областей - это пособники нацистов или их потомки. Но это, прямо скажем, неверно, люди из западных областей Украины воевали и на стороне Советской армии. Тот же Кравчук, например, был рядовым 480-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии 28-й армии (здесь можно увидеть фотографию Кравчука в советской военной форме).

Первый президент Украины Леонид Кравчук во времена службы в Советской армии ФОТО: censor.net

Но интересно и другое. Михалков не уточняет, о какой именно стране он говорит в своей фразе - СССР, УССР или независимая Украина. Что именно он подразумевает под "руководством страны", тоже до конца неясно. И сколько людей нужно, чтобы поток стал именно "огромным", остается загадкой. И никого, кроме Кравчука, Михалков в пример не привел. Можно было бы на этом и остановиться, но давайте ради интереса копнем глубже.

Если речь идет об СССР, то Кравчук точно не был в руководстве страны. И вообще из всех 76 человек, которые стали членами Политбюро (до 1966 года - Президиума) ЦК КПСС с той самой амнистии (сентябрь 1955 года), никто не родился в западных областях Украины. 11 человек родились на территории современной Украины, но вряд ли Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую и Днепропетровскую области можно считать западом Украины.

Если речь идет об УССР, то и здесь крайне спорным видится утверждение, что Леонид Кравчук был в "руководстве страны". Да, в 1990-м Кравчук стал председателем Верховного Совета Украинской ССР, но это несколько далековато по времени от событий 1955 года. В целом до 1989 года самой высокой регалией Кравчука было депутатство в Верховном Совете УССР в X и XI созывах. Всего там было 650 депутатов, поэтому влияние конкретно Кравчука в работе "руководства страны" было малым.

Говоря об огромном потоке, единственным председателем Верховного Совета Украинской ССР, родившимся на западе Украины, является уже упомянутый Леонид Кравчук. Но он стал председателем лишь в 1991 году и ненадолго, до независимости Украины.

Кроме того, ни один председатель Совета министров УССР не родился в Западной Украине. Среди вторых секретарей ЦК КПУ (Коммунистическая партия Украины) также единственным выходцем из Западной Украины с 1955 года стал Кравчук.

Если же Никита Сергеевич имел в виду уже независимую Украину, то ни один президент Украины (кроме Кравчука) не был рожден в западных областях Украины.

Среди всех премьер-министров Украины (а таких, считая и. о., было 20) лишь трое родились на западе Украины: Василий Дурдинец (и. о. премьер-министра с 19 июня по 16 июля 1997 года); Арсений Яценюк (с 27 февраля 2014-го по 14 апреля 2016-го) и Денис Шмыгаль (действующий премьер Украины с 4 марта 2020-го). Насколько это "массовый поток" и насколько он связан с событиями 1955 года - вопрос открытый.

Возможно, Никита Сергеевич под руководством страны имел в виду позиции ниже, чем те, что взял я, но там уже информацию искать сложнее. Ну и, повторюсь, сам Михалков фактов в поддержку своего мнения не предоставил.

Еще одно голословное утверждение звучит на 11:56 - "В 1991 году, еще до Беловежской пущи, военкоматы Украины стали призывать людей призывного возраста и офицеров, которые должны были подписать документ, что они готовы в случае войны с Россией - с Россией воевать".

Ни одного доказательства Михалков не приводит, я их тоже найти не смог. Могу только сказать, что ни в одной редакции закона "О Вооруженных Силах Украины" Россия даже не упомянута. А сам Кравчук уже после президентства говорил, например: "Находить надо с Россией договоренности, не приземляясь, не унижаясь, но договариваться надо, другого выхода нет".

Образование

На 14:00 Михалков показывает учебники, в которых якобы "русские признаются агрессорами, врагами и оккупантами". Но именно таких фраз в учебнике (по крайней мере в той его части, которую выделяет Михалков) нет. Дословно текст переводится так: "Война на Донбассе - военный конфликт, начатый российскими отрядами вторжения в апреле 2014 г. <...> Официально Российская Федерация (РФ), несмотря на множество доказательств ее причастности к войне и вторжению в Украину, не признает фактов участия своих вооруженных сил в агрессии, поэтому с украинской стороны войну рассматривают как необъявленную "гибридную войну". Верховная Рада приняла закон <...>, в котором РФ прямо названа государством-агрессором, а отдельные районы Донбасса и Луганщины - оккупированными".

Упомянутая Михалковым страница из украинского учебника ФОТО: Кадр из программы "БесогонTV"

То есть агрессорами называются не русские, а российское государство. Согласитесь, разница - принципиальная.

Дальше идет 32-я страница учебника (кстати, полностью его можно почитать здесь) где якобы "жители Донбасса называются террористами". На самом деле террористическими в учебнике называются "организации ДНР и ЛНР", то есть опять-таки юридические единицы, а не люди.

Дальше Михалков утверждает, что учебник создан на базе "методичек" НАТО (14:26). Доказательство - методички НАТО указаны среди источников. Но факт в том, что источники используются для различных тем. Документы НАТО использовались в темах о различных военных построениях. Так что не очень понятно, что именно пытается доказать Михалков. С таким же успехом учебник создан на базе видео с YouTube (они тоже указаны среди источников).

Потом Михалков демонстрирует ролик, где некая девушка показывает учебник по истории Украины для 10-11-х классов. Ее волнует, что там есть фотографии украинцев в нацистской форме и украинцев, защищавших Прагу от бомбардировок в 1944 году (девушка делает вывод, что от советских бомбардировок, хотя, скорее всего, речь идет об американских бомбардировках 15 ноября 1944 года).

Опять-таки не очень ясно, что именно возмущает девушку и самого Михалкова. На уроках истории и нужно рассказывать о разных фактах из жизни своей страны, в том числе и не самых приятных. Примеров того, что в учебнике пособничество нацистам называется правильным действием, приведено не было.

Также девушка говорит, что в учебнике сравниваются Сталин и Гитлер. После чего она упоминает, что читала еще какую-то статью, где Гитлер и Сталин называются союзниками. Ссылок на статью или по крайней мере ее название девушка не дает. Связь между случайно взятой статьей и школьным учебником - не проведена.

Но отмечу, что пакт Молотова - Риббентропа действительно технически делает Германию и СССР союзниками с 1938 по 1941 год, так что все еще не очень понятно, что именно так возмутило девушку.

Следом Михалков говорит о 5 миллиардах долларов, которые американцы вложили в детское обучение в Украине. Это давний фейк, который развенчали еще в 2014 году. Если коротко, то с 1992 по 2014 год США в целом потратили 5,1 миллиарда долларов на различные программы в Украине, с очень разными целями. Связей между этими деньгами и школьным образованием в Украине не найдено.

Россию "вынудили" напасть

В этой части Михалков позволяет себе сразу несколько голословных утверждений, я не буду упоминать их все, скажу лишь про хрестоматийные "базы НАТО".

Михалков уверен, что в 2014 году "абсолютно становится ясно, что <...> в Севастополе разместится мощнейшая военно-морская база НАТО" (16:54). НАТО неоднократно опровергало такие планы, а на территории Украины не было и до сих пор нет ни одной базы НАТО.

Чуть позже Михалков пытается доказать, что на границах Украины с Донбассом "собралась огромная армия" (18:52), после чего приводит видео с заявлением главы ДНР Дениса Пушилина, где он говорит, что, "по данным разведки и показаниям украинских военнопленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта". "У нас не было другого выхода", - резюмирует Михалков.

Отбросив в сторону невозможность доказать, получил ли действительно Пушилин такую информацию или просто ее придумал, все еще остается один вопрос. Если у России была информация о нападении Украины до 24 февраля, почему об этом не было сообщено широко? Для сравнения: первые сообщения о возможном нападении России на Украину в январе-феврале 2022 года появились еще в ноябре 2021 года.

Мы здесь снова можем скатываться в дискуссию, но доказательства у Пушилина такие же, как и у тех СМИ, что писали о возможном нападении России - "разведка сказала". Однако когда речь шла о нападении России, это для Михалкова не было достаточным аргументом: "Разве съезд [кинематографистов] уверен в том, что Россия собирается напасть на Украину?" - спрашивал режиссер в декабре 2021 года. Значит, и сейчас утверждения Пушилина достаточными аргументами быть не могут - это вопрос веры.

Отдельно проговорю момент на 23:18, когда Михалков показывает видео, где соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко заявляет, что отдал приказ "кастрировать российских солдат". Что, конечно, плохо.

Но, во-первых, еще 21 марта (выпуск Михалкова вышел 1 апреля) Друзенко извинился на своей странице в Facebook и заявил, что сказал это "на эмоциях", подтвердив, что добровольцы никого не кастрируют. А во-вторых, госпиталь - добровольческий. То есть он не представляет официальную позицию украинских властей, то есть не доказывает, что это поведение систематическое.

Влияние Запада

Начнем с того, что Михалков рассказывает, что нынешний канцлер Германии Олаф Шульц - внук офицера SS. Доказательств этому найти не удалось, более того, такая информация стала появляться именно на русскоязычных сайтах и только после начала войны. Но, например, на вопрос DPA (Deutsche Presse-Agentur - крупнейшее немецкое информационное агентство), был ли Фриц фон Шольц дедом Олафа Шольца, федеральная пресс-служба правительства ответила: "Это полная чепуха".

Слева канцлер Германии Олаф Шульц. Справа - офицер SS Фриц фон Шульц ФОТО: Коллаж

От себя добавлю, что даже если бы дед Шульца был нацистским офицером, это никак не делает Шульца нацистом. Фриц фон Шульц умер в 1944 году, а Олаф Шульц родился в 1958 году - никакого влияния на "внука" не было. В генеалогии самого Михалкова есть и дворяне, и русские офицеры, и коммунисты. Да и любимый Михалковым Сталин говорил, что "сын за отца не ответчик", пусть сам и не всегда следовал этому принципу.

В общем, придирка к наследственности Олафа Шульца странная со всех сторон.

Так же странно Михалков цепляется за фразу из речи Байдена про "либеральный мировой порядок" и проводит аналогию с термином Neuordnung (c немецкого - "новый мировой порядок") - 32:22. Так назывался политический порядок, который Адольф Гитлер хотел ввести на оккупированных Германией территориях. Правда, как соотносятся идеи нацизма и идеи либерализма, Михалков не объясняет. Просто совпадение по словам ни о чем не говорит.

Практически все остальное, что звучит в этой части видео от Михалкова - это голословные утверждения. Несколько примеров.

"Ни для кого не секрет, что высшее руководство США действует не по собственной воле" (29:39)

"А теперь представьте, что по каким-то причинам [вице-президент США] Камала Харрис становится президентом. Она что, будет принимать свои решения? Или ею тоже будут руководить?" (31:18)

"Победа будет за нами, иначе нам придется подчиниться тому новому мировому порядку, который нам сулят и готовят" (43:40)

Конец ролика

Крайне показательные вещи происходят в конце ролика. Михалков приводит цитату Отто фон Бисмарка: "Я знаю сотни способов вытащить русского медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно" (44:02). Проблема в том, что нет никаких доказательств того, что Бисмарк говорил эту фразу. Самое раннее упоминание такой фразы - 2000-е годы.

Важный совет Никите Михалкову ФОТО: Шутка

Но после этого Михалков говорит: "Судя по всему, это понимаем не только мы". И в качестве доказательства показывает эпизод из фильма "Небо", где американские военные говорят о том, что "мы не победили русских, а обманули их. И когда они это поймут, мы об этом пожалеем".

Но фильм "Небо" снят в России, российским режиссером и сценаристом Игорем Копыловым, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Как это доказывает, что про Россию понимают и думают на Западе - за пределами моего восприятия.

Вывод

Практически все утверждения Михалкова строятся на неправдивых фактах или на произвольно созданных связях. Зачастую режиссер подает свое мнение как факт. Не всегда обнаруживаются связи между аргументами и доказательствами.

Михалков очень грамотно работает с эмоциями, периодически вставляя разные видео под драматическую музыку. Но надо помнить, что такие видео - это лишь примеры, которые ничего не доказывают.

Еще Михалков крайне редко ссылается на свои источники. А иногда и делает это неверно. Так, на 22:02 он показывает чей-то ролик, но ссылка, которую он приводит в качестве источника, ведет на YouTube-канал некоего украинского рэпера, где нет такого ролика.

В общем, каждую информацию, которую дает Михалков, нужно перепроверять, а также учитывать его умение давить на эмоции.