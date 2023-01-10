Беларусь стала базой для восстановления российской техники, заявил в передаче "900 секунд" телеканала TV3 начальник штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш.
Слайдиньш: Если Россия мобилизует еще полмиллиона человек, это будет реальная сила
Он пояснил, что сейчас, когда бои развернулись в направлении Соледара, нужно понимать, что в этом регионе есть два шоссе, которые являются не только главными маршрутами оснащения украинской армии, но и прямой дорогой в целевые города России. Цель России - взять эти дороги под свой контроль, так как, если сломать там фронт украинцам, россияне получат оперативное пространство и смогут продолжить нападение.
"Для украинцев в этом нет ничего нового, они привыкли защищаться и оценили все возможные угрозы, сконцентрировали и достаточные силы обороны", - указал Слайдиньш.
Эксперт отмечает, что Украине необходимо удержать фронт, чтобы потом можно было взяться за освобождение своих земель. В свою очередь, Россия определенно окажет давление, так как президент Владимир Путин должен доказать, что мобилизованные принесли пользу на поле боя. Несмотря на проблемы России, видно, что противник силен и мобилизованным удалось сохранить фронт в Харьковской области, добавил Слайдиньш.
Он не исключает возможности того, что России удастся реализовать план по мобилизации полумиллиона человек, кроме того, мобилизационный ресурс России - примерно два миллиона человек.
"Если Россия мобилизует еще полмиллиона человек и обучит их, а также вооружит, то это будет реальная сила. Хоть и нужно принять во внимание, что у России имеются проблемы с боевой техникой, "король еще не голый" и у России есть еще достаточно военных ресурсов", - сказал Слайдиньш.
Не было плохим и управление ЧВК "Вагнер" на поле боя - группировкой управляли достаточно эффективно, и у Бахмута были достигнуты определенные успехи. Кроме того, сейчас у Соледара размещены отдохнувшие и перевооруженные российские подразделения, что говорит о том, что россияне уделяют большое внимание пространству Бахмута - Соледара.
По прогнозам Слайдиньша, украинцы сейчас могут обойтись имеющимися военными ресурсами, чтобы защитить территории, однако идет работа над накоплением стратегических ресурсов, чтобы потом можно было пойти в атаку. Также украинцы ждут еще одного большого нападения. Слайдиньш считает, что россияне атакуют, о чем свидетельствуют сформированные подразделения, дальнейшая мобилизация и создающиеся резервы.
У России могут быть проблемы с запасами ракет, однако большой упор может быть сделан на восстановлении боевой техники, которая могла находиться в запущенном состоянии.
С Дальнего Востока приходят эшелоны в Беларусь, которая стала базой, где восстанавливается российская техника. Туда отправляют и там собирают развалюхи, сказал Слайдиньш, добавив, что к этому процессу привлечены вооруженные силы Беларуси.
Напомним, российская армия сейчас сконцентрировала большие силы у города Соледар в Донецкой области, пытаясь занять его, в понедельник в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Битва за Донбасс продолжается. И хоть оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", - сказал Зеленский в вечернем обращении.
"Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень трудно - там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы", - отметил он.
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