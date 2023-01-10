Слайдиньш: Если Россия мобилизует еще полмиллиона человек, это будет реальная сила

"Если Россия мобилизует еще полмиллиона человек и обучит их, а также вооружит, то это будет реальная сила. Хоть и нужно принять во внимание, что у России имеются проблемы с боевой техникой, "король еще не голый" и у России есть еще достаточно военных ресурсов", - сказал Слайдиньш.

Не было плохим и управление ЧВК "Вагнер" на поле боя - группировкой управляли достаточно эффективно, и у Бахмута были достигнуты определенные успехи. Кроме того, сейчас у Соледара размещены отдохнувшие и перевооруженные российские подразделения, что говорит о том, что россияне уделяют большое внимание пространству Бахмута - Соледара.

По прогнозам Слайдиньша, украинцы сейчас могут обойтись имеющимися военными ресурсами, чтобы защитить территории, однако идет работа над накоплением стратегических ресурсов, чтобы потом можно было пойти в атаку. Также украинцы ждут еще одного большого нападения. Слайдиньш считает, что россияне атакуют, о чем свидетельствуют сформированные подразделения, дальнейшая мобилизация и создающиеся резервы.

У России могут быть проблемы с запасами ракет, однако большой упор может быть сделан на восстановлении боевой техники, которая могла находиться в запущенном состоянии.

С Дальнего Востока приходят эшелоны в Беларусь, которая стала базой, где восстанавливается российская техника. Туда отправляют и там собирают развалюхи, сказал Слайдиньш, добавив, что к этому процессу привлечены вооруженные силы Беларуси.

Напомним, российская армия сейчас сконцентрировала большие силы у города Соледар в Донецкой области, пытаясь занять его, в понедельник в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Битва за Донбасс продолжается. И хоть оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", - сказал Зеленский в вечернем обращении.

"Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень трудно - там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы", - отметил он.