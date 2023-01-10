Власти Бразилии взяли под контроль ситуацию в столице страны, где накануне тысячи сторонников экс-президента Жаира Болсонару вторглись в резиденцию президента, здания конгресса и верховного суда, требуя отменить результаты президентских выборов, которые Болсонару проиграл.
В Бразилии арестовано более тысячи участников беспорядков после штурма президентского дворца
Министерство юстиции Бразилии сообщило об аресте около 1200 участников воскресных беспорядков, в ходе которых толпа ворвалась в президентский дворец и разгромила его. Большинство арестов было произведено прямо напротив здания федеральной полиции в столице страны Бразилиа, где сторонники Болсонару еще в декабре устроили палаточный лагерь.
Министр юстиции Флавиу Дину сообщил, что полиция конфисковала десятки автобусов, на которых участников протестов свозили в столицу со всей страны. Организаторы беспорядков рассылали в телеграм-каналах сообщения, в которых предлагали бесплатные места в этих автобусах, а также "все бесплатно: воду, кофе, обед и ужин".
Власти приступили к расследованию протестов, пытаясь выяснить, кто мог их финансировать.
Следователи также осматривают правительственные здания, чтобы собрать образцы ДНК и личных вещей погромщиков. Для выявления виновных используются съемки с полицейских беспилотников.
Многие значимые фигуры в соцсетях Бразилии также мобилизовались на помощь полиции и просят своих подписчиков поделиться всем, что им известно о погромщиках, включая фотографии и видеозаписи штурма президентского дворца.
Так, звезда бразильского YouTube Фелипе Нету, один из самых громких критиков бывшего президента, попросил 16 млн своих подписчиков в "Твиттере" присылать скриншоты лиц тех, кто принимал участие в нападении на здание Национального конгресса.
Как указывает журналист Бразильской службы Би-би-си Дэниел Галлас, власти страны уже назвали воскресные события в столице "актами терроризма". "Власти республики осуждают террористические акты вандализма, совершенные преступниками и заговорщиками, которые произошли вчера днем в Бразилии", - гласит заявление, подписанное президентом Лулой и руководством Конгресса и Верховного суда.
Победивший Болсонару новый президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, который во время беспорядков находился в рабочей поездке, в воскресенье вечером посетил президентский дворец Планалту, чтобы лично оценить масштаб нанесенного ущерба.
Верховный суд отстранил от работы губернатора столичного Федерального округа Ибанейса Рошу, обвинив его в том, что он не смог предотвратить беспорядки. Роша принес свои извинения руководству страны. Введенный накануне в столице страны режим ЧС продлится до конца января.
Что произошло?
В воскресенье тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Национальный конгресс страны, несмотря на попытку полиции остановить толпу, применив слезоточивый газ. Точно также штурмом были взяты здания Верховного суда Бразилии и президентский дворец. Беспорядки продолжались несколько часов.
Штурм других правительственных зданий состоялся через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы. Демонстранты, поддерживающие Болсонару и его крайне правую политику, отказываются признать его недавнее поражение на выборах.
Лула да Силва, который находился в рабочей поездке в штат Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили "акты вандализма и фашизма". По его словам, в истории страны еще не было подобного прецедента.
Свой гнев и поддержку президенту Луле высказали главы латиноамериканских стран. Президент США Джо Байден также назвал штурм "возмутительным".
Около 18:30 по местному времени правоохранительным органам удалось восстановить контроль над всеми тремя зданиями, сообщил местный телеканал GloboNews. На кадрах в его репортаже видно, как нарушителей выводят оттуда в наручниках.
Первые сообщения о том, что демонстранты начали штурм, поступили за три часа до этого. В социальных сетях распространились видео, на которых толпы людей в одежде цветов бразильского флага, символизирующих поддержку Болсонару, бегут к правительственным зданиям и заходят в них. В том числе они оказались в президентском дворце.
🚨VEJA: Palácio do Planalto nesse momento. Há relatos de que invadiram também a sala do presidente Lula e depredaram o lugar. pic.twitter.com/OPjQsLGOu3— CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023
В воскресенье группы решительно настроенных сторонников Болсонару направились к Площади трех властей в центре столицы страны Бразилиа. Там расположены здания конгресса, Верховного суда и президентская резиденция.
Демонстранты прорвались через полицейские заграждения и сумели войти в здание парламента. Часть окон в здании конгресса разбита. Участники штурма также проникли в зал заседаний Сената, где начали прыгать на креслах и скамейках.
В соцсетях появились видеокадры, сделанные около парламента.
ATENTADOS EM BRASÍLIA: Prédio do STF tem o andar térreo e o plenário complemente destruídos. Servidores da segurança foram ameaçados e documentos oficiais podem ter sido extraviados. Vídeo: George Marques. pic.twitter.com/NAPmiJqvms— Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023
На одном из роликов видно, как группа протестующих стягивает с лошади полицейского и нападает на него.
Акции протеста около правительственных зданий продолжаются уже не первый день. Их участники призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить да Силву в отставку.
From the Trump/Far Right playbook, when democracy (ie ordinary people voting even when you make it difficult for them to vote) doesn’t go your way, then storm the Parliament/Capitol/Court— nazir afzal (@nazirafzal) January 8, 2023
This time in Brazil where Bolsonaro’s thugs are in actionpic.twitter.com/00zzPVegaC
"Бразильский Трамп"
В конце октября представляющий левые силы да Силва с небольшим перевесом победил "бразильского Трампа" Жаира Болсонару и в третий раз стал президентом страны.
Происходящее в Бразилии сравнивают со штурмом Капитолия в США 6 января 2021 года, после того, как проигравший на выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования.
В Бразилии оппоненты Болсонару еще перед выборами опасались, что в случае своего поражения тот также не станет его признавать, и в стране разразится гражданский конфликт.
Болсонару не стал препятствовать процессу передачи власти и пообещал соблюдать закон. Но его сторонники сразу же начали перекрывать дороги по всей стране в знак протеста против результатов голосования.
Тысячи радикально настроенных сторонников бывшего президента начали ставить палатки у военных баз по всей стране, заявляя, что результаты выборов были подтасованы и призывая военных устроить переворот.
Сам бывший президент покинул страну, обосновавшись во Флориде.
Новые власти Бразилии надеялись, что эти волнения начали угасать. Инаугурация Лулы в начале января прошла без происшествий.
Однако шокирующие события, которые сейчас происходят в центре столицы, показали, что эти надежды были преждевременными.
"Разоренная страна"
В своей речи перед членами конгресса неделю назад Лула заявил, что получает разоренную страну, куда при Болсонару вернулся голод. Он обвинил своего предшественника в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.
Лула заявил, что на Болсонару и его администрации лежит ответственность за "геноцид бразильцев" из-за игнорирования пандемии ковида, унесшей жизни более чем 680 тыс. жителей страны.
Перед инаугурацией соперника Болсонару улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах. Перед вылетом он разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем".
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