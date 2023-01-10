В Бразилии арестовано более тысячи участников беспорядков после штурма президентского дворца

Болсонару не стал препятствовать процессу передачи власти и пообещал соблюдать закон. Но его сторонники сразу же начали перекрывать дороги по всей стране в знак протеста против результатов голосования.

Тысячи радикально настроенных сторонников бывшего президента начали ставить палатки у военных баз по всей стране, заявляя, что результаты выборов были подтасованы и призывая военных устроить переворот.

Демонстранты в здании парламента Бразилии Фото: EPA

Сам бывший президент покинул страну, обосновавшись во Флориде.

Новые власти Бразилии надеялись, что эти волнения начали угасать. Инаугурация Лулы в начале января прошла без происшествий.

Однако шокирующие события, которые сейчас происходят в центре столицы, показали, что эти надежды были преждевременными.

Фото: Reuters

"Разоренная страна"

В своей речи перед членами конгресса неделю назад Лула заявил, что получает разоренную страну, куда при Болсонару вернулся голод. Он обвинил своего предшественника в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.

Лула заявил, что на Болсонару и его администрации лежит ответственность за "геноцид бразильцев" из-за игнорирования пандемии ковида, унесшей жизни более чем 680 тыс. жителей страны.

Перед инаугурацией соперника Болсонару улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах. Перед вылетом он разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем".

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