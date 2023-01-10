Актриса Дженна Ортега получила огромную популярность после выхода сериала "Уэнздей" от Netflix. Она стала появляться на первых страницах СМИ, а к ее жизни приковано внимание миллионов поклонников.
Фото ⟩ Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появилась на вечеринке в образе школьницы
Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появилась на вечеринке в образе школьницы
За несколько дней до того, как побороться за свою первую премию "Золотой глобус", актриса посетила закрытую вечеринку в ресторане Catch Steak в Голливуде.
20-летняя Дженна Ортега вышла в свет в наряде, который напоминает школьную форму.
Актриса была в укороченной белой рубашке, серой плиссированной юбке и черных кожаных лоферах. Аксессуарами послужили галстук, солнцезащитные очки, гетры и большие наушники.
Вместе с Ортегой на вечеринке присутствовала ее подруга и коллега по фильму Эмма Майерс, которая играет соседку Уэнздей по комнате.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова