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Фото ⟩ Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появилась на вечеринке в образе школьницы

rus.tvnet.lv
Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появилась на вечеринке в образе школьницы
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Дженна Ортега в сериале "Уэнсдэй"
Дженна Ортега в сериале "Уэнсдэй" Фото: кадр из видеоролика

Актриса Дженна Ортега получила огромную популярность после выхода сериала "Уэнздей" от Netflix. Она стала появляться на первых страницах СМИ, а к ее жизни приковано внимание миллионов поклонников.

За несколько дней до того, как побороться за свою первую премию "Золотой глобус", актриса посетила закрытую вечеринку в ресторане Catch Steak в Голливуде.

20-летняя Дженна Ортега вышла в свет в наряде, который напоминает школьную форму.

Актриса была в укороченной белой рубашке, серой плиссированной юбке и черных кожаных лоферах. Аксессуарами послужили галстук, солнцезащитные очки, гетры и большие наушники.

Вместе с Ортегой на вечеринке присутствовала ее подруга и коллега по фильму Эмма Майерс, которая играет соседку Уэнздей по комнате.

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