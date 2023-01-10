Приближенный к Rīgas satiksme Владимир Цукерс приговорен к двум годам тюрьмы

Цукерс, распоряжавшийся средствами ассоциации, при исполнении своих обязанностей злоупотребил своим положением и перечислил с банковского счета ассоциации различным физическим и юридическим лицам 383 239 евро. Цукерс признал себя виновным.

В приговоре указано, что истраченные деньги следует признать украденными, а их сумму взыскать с осужденного в пользу государства. Приговор еще не вступил в силу, и его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Ранее в программе Латвийского телевидения De facto сообщалось, что Laba, когда-то щедро получавшая финансирование и от SIA Rīgas satiksme, перечисляла деньги другому объединению, а та - компаниям, зарегистрированным в Китае, Сингапуре и Тайване.

Профсоюз достиг расцвета после 2010 года. Это стало приметно, как часть событий, связанных с деятельностью бывшего мэра Риги Нила Ушакова и партии "Согласие".

В свою очередь, сам профсоюз периодически получал финансирование от муниципального предприятия Rīgas satiksme - на эти цели Rīgas satiksme тратила более миллиона евро в год.

Латвийское объединение профсоюзов Laba было зарегистрировано в 2008 году, следует из информации на портале Firmas.lv. В качестве должностных лиц ассоциации указаны Владимир Цукерс, Елена Шалаева и Александр Иванов.