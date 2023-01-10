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Приближенный к Rīgas satiksme Владимир Цукерс приговорен к двум годам тюрьмы

rus.tvnet.lv
Приближенный к Rīgas satiksme Владимир Цукерс приговорен к двум годам тюрьмы
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Человек в наручниках. Иллюстративное фото
Человек в наручниках. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Рижский городской суд сегодня, 10 января, огласил обвинительный приговор по уголовному делу, по которому к двум годам лишения свободы за незаконное растрату крупной суммы денег приговорен член правления профсоюзной организации Laba Владимир Цукерс, сообщает LETA.

Цукерс, распоряжавшийся средствами ассоциации, при исполнении своих обязанностей злоупотребил своим положением и перечислил с банковского счета ассоциации различным физическим и юридическим лицам 383 239 евро. Цукерс признал себя виновным.

В приговоре указано, что истраченные  деньги следует признать украденными, а их сумму взыскать с осужденного в пользу государства. Приговор еще не вступил в силу, и его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Ранее в программе Латвийского телевидения De facto сообщалось, что Laba, когда-то щедро получавшая финансирование и от SIA Rīgas satiksme, перечисляла деньги другому объединению, а та - компаниям, зарегистрированным в Китае, Сингапуре и Тайване.

Профсоюз достиг расцвета после 2010 года. Это стало приметно, как часть событий, связанных с деятельностью бывшего мэра Риги Нила Ушакова и партии "Согласие".

В свою очередь, сам профсоюз периодически получал финансирование от муниципального предприятия Rīgas satiksme - на эти цели Rīgas satiksme тратила более миллиона евро в год.

Латвийское объединение профсоюзов Laba было зарегистрировано в 2008 году, следует из информации на портале Firmas.lv. В качестве должностных лиц ассоциации указаны Владимир Цукерс, Елена Шалаева и Александр Иванов.

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