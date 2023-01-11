Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще троих пророссийских депутатов Рады

Четыре политика уже давно находятся за пределами Украины.

В чем их обвиняет Украина

В 2021 году украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Медведчука, Козака и Деркача.

Андрей Деркач (на фото справа) обнародовал аудиозаписи разговоров Байдена и Порошенко Фото: BBC русская служба

В мае 2021-го Медведчука обвинили в государственной измене и отправили под домашний арест.

В апреле Медведчук, по заявлению Киева, пытался сбежать из-под домашнего ареста и был задержан Службой безопасности Украины.

Кроме госизмены, кума Путина обвиняют в способствовании терроризму и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, который Украина и большинство стран мира считают временно оккупированной территорией.

Еще одно обвинение против Медведчука - незаконное присвоение компанией "Прикарпатзахидтранс" участка государственного газопровода стоимостью более 200 млн гривен (около 5,4 млн долларов по нынешнему курсу).

В сентябре прошлого года Медведчука и 55 российских военных обменяли на 215 украинских пленных, в том числе командиров и бойцов полка "Азов" (признан в России "террористической организацией"), которые защищали мариупольский завод "Азовсталь".

Бизнес-партнера Медведчука Тараса Козака, который уехал из Украины, обвиняют в государственной измене еще с мая 2021 года, когда был выдан ордер на его арест. Против Козака также выдвинуты обвинения в хищении государственных ресурсов в Крыму.

В июне 2022 года СБУ обвинило Андрея Деркача в государственной измене. Его подозревают в создании сети охранных фирм, которые должны были содействовать захвату Украины российскими военными.