Испания: Швейцария блокирует поставки части оружия Украине

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет Швейцарии, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", - сказала она. Минобороны будет обращаться в посольство за помощью в получении такого разрешения.

Министр объявила об отправке военной помощи Украине и заверила, что Испания будет продолжать делать все, чтобы помочь Украине защитить себя от несправедливого, незаконного и жестокого вторжения России.

Она отметила, что с начала полномасштабного российского вторжения Испания принимает беженцев из Украины, а также лечит и обучает украинских солдат.

Война в Украине показала, что "мы живем в ситуации абсолютной уязвимости", признала министр.

Она выразила уверенность в том, что Испания должна продолжать увеличивать расходы на оборону, учитывая напряженную ситуацию в области безопасности в мире.

Швейцария поддержала санкции Европейского союза (ЕС) против России, но настаивает на том, что ее конституционно закрепленный нейтральный статус не позволяет ей доставлять оружие в зону конфликта и оказывать помощь раненым украинским солдатам.