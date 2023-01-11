Неизвестный мужчина с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа, сообщают источники во французской полиции.
В Париже на вокзале неизвестный с ножом напал на пассажиров
В Париже на вокзале неизвестный с ножом напал на пассажиров
По меньшей мере 6 человек, в том числе полицейский, пострадали в результате нападения.
Нападавший был нейтрализован огнем полицейского, после чего его удалось задержать. Источник в полиции сообщил, что полицейский, стрелявший в нападавшего, находился на вокзале в нерабочее время.
Мотивы нападавшего пока неизвестны.
Нападение произошло около 6:45 утра (7:45 утра по латвийскому времени).
Северный вокзал - один из важнейших транспортных узлов французской столицы, откуда отправляются поезда в Лондон и Северную Европу.
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