Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Париже на вокзале неизвестный с ножом напал на пассажиров

rus.tvnet.lv
В Париже на вокзале неизвестный с ножом напал на пассажиров
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Неизвестный мужчина с ножом напал на людей на Северном вокзале Парижа, сообщают источники во французской полиции.

По меньшей мере 6 человек, в том числе полицейский, пострадали в результате нападения.

Нападавший был нейтрализован огнем полицейского, после чего его удалось задержать. Источник в полиции сообщил, что полицейский, стрелявший в нападавшего, находился на вокзале в нерабочее время.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Нападение произошло около 6:45 утра (7:45 утра по латвийскому времени).

Северный вокзал - один из важнейших транспортных узлов французской столицы, откуда отправляются поезда в Лондон и Северную Европу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх