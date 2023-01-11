В Париже на вокзале неизвестный с ножом напал на пассажиров

По меньшей мере 6 человек, в том числе полицейский, пострадали в результате нападения.

Нападавший был нейтрализован огнем полицейского, после чего его удалось задержать. Источник в полиции сообщил, что полицейский, стрелявший в нападавшего, находился на вокзале в нерабочее время.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Нападение произошло около 6:45 утра (7:45 утра по латвийскому времени).

Северный вокзал - один из важнейших транспортных узлов французской столицы, откуда отправляются поезда в Лондон и Северную Европу.