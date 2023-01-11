В понедельник, 9 января, смертельным исходом закончилась поездка велосипедиста на Вентспилсском шоссе, недалеко от Талси. Мужчину сбила машина, когда он возвращался домой из магазина, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ На Вентспилсском шоссе сбит велосипедист: пострадавший скончался
Участок Вентспилсского шоссе между Стразде и Гайлишциемсом не подходит для безопасной езды на велосипеде зимой. Местных велосипедистов здесь редко увидишь. Несмотря на некомфортные условия вождения, местный житель все же отправился в магазин.
Ближайший продуктовый магазин находился примерно в трех километрах от места жительства мужчины.
Автомобиль Volkswagen, двигаясь со скоростью около 90 километров в час, сбил велосипедиста. Столкновение было неизбежным, потому что водитель не заметил велосипедиста. На место аварии были вызваны медики. Несмотря на усилия врачей бригады, велосипедист скончался на месте.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия, однако известно, что водитель Volkswagen находился за рулем не в состоянии алкогольного опьянения, а на одежде велосипедиста были светоотражающие элементы.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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